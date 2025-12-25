Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд

Акционеры Electronic Arts одобрили сделку по продаже компании за 55 млрд долларов, что соответствует цене 210 долларов за одну акцию. Руководящую роль в соглашении играется Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Предлагаемая цена превышает текущую рыночную стоимость Electronic Arts. По состоянию на 19 декабря акции компании закрылись на уровне 204 долларов, тогда как до появления информации о готовящейся сделке в конце сентября 2025 года их стоимость составляла около 174 долларов.

Теперь соглашение, в результате которого Electronic Arts станет частной компанией и почти полностью перейдет под контроль PIF с долей 93,4 процента, ожидает одобрения со стороны регулирующих органов. Источники отмечают, что серьезных препятствий на этом этапе не прогнозируется, в том числе потому, что вторым участником консорциума является инвестиционный фонд Affinity Partners, связанный с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

После завершения сделки структура собственности Electronic Arts будет выглядеть следующим образом: кроме PIF, фонд Affinity Partners получит 1,1 процента акций, а инвестиционная компания Silver Lake – 5,5 процента. Сообщается, что это соглашение станет крупнейшей приватизацией с 2007 года, когда за 32 млрд долларов была выкуплена одна из энергетических компаний в Техасе.