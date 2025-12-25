Інвестори Electronic Arts підтримали згоду продати компанію Саудівської Аравії за $55 млрд  

Інвестори Electronic Arts підтримали згоду продати компанію Саудівської Аравії за $55 млрд25.12.25
Акціонери Electronic Arts схвалили угоду з продажу компанії за 55 млрд. доларів, що відповідає ціні 210 доларів за одну акцію. Керівну роль угоді грає Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF). Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Запропонована ціна перевищує поточну ринкову вартість Electronic Arts. Станом на 19 грудня акції компанії закрилися на рівні 204 доларів, тоді як до появи інформації про угоду, що готується, наприкінці вересня 2025 року їх вартість становила близько 174 доларів.
Тепер угода, в результаті якої Electronic Arts стане приватною компанією і майже повністю перейде під контроль PIF з часткою 93,4 відсотка, очікує на схвалення з боку регулюючих органів. Джерела зазначають, що серйозних перешкод на цьому етапі не прогнозується, зокрема тому, що другим учасником консорціуму є інвестиційний фонд Affinity Partners, пов’язаний з Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.
Після завершення угоди структура власності Electronic Arts виглядатиме так: крім PIF, фонд Affinity Partners отримає 1,1 відсотка акцій, а інвестиційна компанія Silver Lake – 5,5 відсотка. Повідомляється, що ця угода стане найбільшою приватизацією з 2007 року, коли за 32 млрд доларів було викуплено одну з енергетичних компаній у Техасі.
Samsung вироблятиме найбільше пам'яті для Apple
Samsung стала основним постачальником оперативної пам'яті для лінійки iPhone 17, збільшила свою частку до 60–70 відсотків, тоді як SK Hynix та Micron змістили фокус на випуск високошвидкісної пам'яті для ШІ
