Intel Core Ultra 300 — новые процессоры имеют прирост до 77% игровой производительности    

08.01.26

На выставке CES 2026 компания Intel официально представила процессоры Core Ultra Series 3, известные также под кодовым названием Panther Lake. Как отмечает производитель, это первая платформа для ИИ-ПК, созданная по техпроцессу Intel 18A. Разработка и производство чипов осуществлялись непосредственно на территории США.

 

Intel рассматривает Core Ultra Series 3 как широкую мобильную линейку. По данным компании, её партнёры готовят более 200 моделей ноутбуков на базе новых процессоров. При этом сами чипы уже прошли тестирование и сертификацию для использования во встраиваемых системах и сценариях локальной обработки данных. Речь идёт о применении в робототехнике, инфраструктуре умных городов, автоматизированных системах и медицинском оборудовании, где важна поддержка расширенных температурных режимов и круглосуточной работы в формате 24×7.

 

По словам вице-президента Intel и руководителя подразделения Client Computing Group Джима Джонсона, при разработке Core Ultra Series 3 основной акцент был сделан на повышение энергоэффективности, рост вычислительной мощности центральных ядер, увеличение возможностей встроенной графики, развитие блоков для задач искусственного интеллекта и сохранение полной совместимости с существующими x86-приложениями.

 

В верхнем сегменте линейки Intel выводит на рынок процессоры классов Core Ultra X9 и X7. Эти решения объединяют интегрированную графику Intel Arc на архитектуре Xe3 с расширенной конфигурацией вычислительных и ИИ-блоков. В зависимости от модели чипы могут оснащаться до 16 CPU-ядрами, до 12 графическими Xe-ядрами и нейронным процессором с производительностью до 50 TOPS. Intel ориентирует такие процессоры на игровые ноутбуки, работу с контентом и ресурсоёмкую многозадачность в мобильных системах.

 

Для флагманского процессора Core Ultra X9 388H компания заявляет заметный прирост по сравнению с предыдущим поколением Lunar Lake. Речь идёт о существенном увеличении многопоточной производительности при сопоставимом энергопотреблении, заметном росте показателей в играх, а также длительном времени автономной работы, которое в эталонной конфигурации ноутбука Lenovo, по данным Intel, достигает до 27 часов.

 

Одновременно с анонсом новых чипов Intel объявила об обновлении схемы наименования процессоров. Бренд Core Ultra сохраняется как обозначение премиального сегмента, тогда как модели Intel Core на той же архитектуре будут использоваться в более доступных ноутбуках. Чёткое разделение проводится между X-серией и моделями без этого индекса, а также между решениями с суффиксом H и без него. Процессоры H-серии рассчитаны на более высокие тепловые пакеты и могут работать при уровне энергопотребления до 65 и даже 80 Вт, тогда как остальные версии ограничены показателем 55 Вт.

 

Отдельное внимание Intel уделяет возможностям Panther Lake в задачах локальной обработки данных и искусственного интеллекта. По внутренним измерениям компании, новые процессоры демонстрируют заметный прирост производительности в сравнении с платформой NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB. В частности, отмечается более высокая скорость работы больших языковых моделей по задержке первого токена, лучшая эффективность на ватт и доллар в задачах видеoаналитики, а также значительно больший пропускной показатель в тестах моделей класса vision language action.

 

Что касается сроков выхода, предварительные заказы на первые потребительские ноутбуки с процессорами Core Ultra Series 3 начнутся 6 января 2026 года. Полноценный глобальный старт продаж запланирован на 27 января 2026 года, при этом новые модели ноутбуков будут появляться на рынке в течение первой половины года. Системы для локальной обработки данных на базе Panther Lake ожидаются во втором квартале 2026 года.


