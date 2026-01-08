Intel Core Ultra 300 — новые процессоры имеют прирост до 77% игровой производительности

На выставке CES 2026 компания Intel официально представила процессоры Core Ultra Series 3, известные также под кодовым названием Panther Lake. Как отмечает производитель, это первая платформа для ИИ-ПК, созданная по техпроцессу Intel 18A. Разработка и производство чипов осуществлялись непосредственно на территории США.

Intel рассматривает Core Ultra Series 3 как широкую мобильную линейку. По данным компании, её партнёры готовят более 200 моделей ноутбуков на базе новых процессоров. При этом сами чипы уже прошли тестирование и сертификацию для использования во встраиваемых системах и сценариях локальной обработки данных. Речь идёт о применении в робототехнике, инфраструктуре умных городов, автоматизированных системах и медицинском оборудовании, где важна поддержка расширенных температурных режимов и круглосуточной работы в формате 24×7.

По словам вице-президента Intel и руководителя подразделения Client Computing Group Джима Джонсона, при разработке Core Ultra Series 3 основной акцент был сделан на повышение энергоэффективности, рост вычислительной мощности центральных ядер, увеличение возможностей встроенной графики, развитие блоков для задач искусственного интеллекта и сохранение полной совместимости с существующими x86-приложениями.

Intel Core Ultra X9 та X7

В верхнем сегменте линейки Intel выводит на рынок процессоры классов Core Ultra X9 и X7. Эти решения объединяют интегрированную графику Intel Arc на архитектуре Xe3 с расширенной конфигурацией вычислительных и ИИ-блоков. В зависимости от модели чипы могут оснащаться до 16 CPU-ядрами, до 12 графическими Xe-ядрами и нейронным процессором с производительностью до 50 TOPS. Intel ориентирует такие процессоры на игровые ноутбуки, работу с контентом и ресурсоёмкую многозадачность в мобильных системах.

Для флагманского процессора Core Ultra X9 388H компания заявляет заметный прирост по сравнению с предыдущим поколением Lunar Lake. Речь идёт о существенном увеличении многопоточной производительности при сопоставимом энергопотреблении, заметном росте показателей в играх, а также длительном времени автономной работы, которое в эталонной конфигурации ноутбука Lenovo, по данным Intel, достигает до 27 часов.

Названия новых процессоров Intel

Одновременно с анонсом новых чипов Intel объявила об обновлении схемы наименования процессоров. Бренд Core Ultra сохраняется как обозначение премиального сегмента, тогда как модели Intel Core на той же архитектуре будут использоваться в более доступных ноутбуках. Чёткое разделение проводится между X-серией и моделями без этого индекса, а также между решениями с суффиксом H и без него. Процессоры H-серии рассчитаны на более высокие тепловые пакеты и могут работать при уровне энергопотребления до 65 и даже 80 Вт, тогда как остальные версии ограничены показателем 55 Вт.

Отдельное внимание Intel уделяет возможностям Panther Lake в задачах локальной обработки данных и искусственного интеллекта. По внутренним измерениям компании, новые процессоры демонстрируют заметный прирост производительности в сравнении с платформой NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB. В частности, отмечается более высокая скорость работы больших языковых моделей по задержке первого токена, лучшая эффективность на ватт и доллар в задачах видеoаналитики, а также значительно больший пропускной показатель в тестах моделей класса vision language action.

Что касается сроков выхода, предварительные заказы на первые потребительские ноутбуки с процессорами Core Ultra Series 3 начнутся 6 января 2026 года. Полноценный глобальный старт продаж запланирован на 27 января 2026 года, при этом новые модели ноутбуков будут появляться на рынке в течение первой половины года. Системы для локальной обработки данных на базе Panther Lake ожидаются во втором квартале 2026 года.