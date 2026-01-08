Intel Core Ultra 300 – нові процесори мають приріст до 77% ігрової продуктивності

На виставці CES 2026 компанія Intel офіційно представила процесори Core Ultra Series 3, відомі також під кодовою назвою Panther Lake. Як зазначає виробник, це перша платформа для ІІ-ПК, створена за техпроцесом Intel 18A. Розробка та виробництво чіпів здійснювалися безпосередньо на території США.

Intel розглядає Core Ultra Series 3 як широку мобільну лінійку. За даними компанії, її партнери готують понад 200 моделей ноутбуків на основі нових процесорів. При цьому самі чіпи вже пройшли тестування та сертифікацію для використання у системах і сценаріях локальної обробки даних, що вбудовуються. Йдеться про застосування в робототехніці, інфраструктурі розумних міст, автоматизованих системах та медичному обладнанні, де важлива підтримка розширених температурних режимів та цілодобової роботи у форматі 24×7.

За словами віце-президента Intel та керівника підрозділу Client Computing Group Джима Джонсона, при розробці Core Ultra Series 3 основний акцент був зроблений на підвищення енергоефективності, зростання обчислювальної потужності центральних ядер, збільшення можливостей вбудованої графіки, розвиток блоків для завдань штучного інтелекту та збереження повної сумісності з існуючими x86-.

Intel Core Ultra X9 та X7

У верхньому сегменті лінійки Intel виводить на ринок процесори класів Core Ultra X9 та X7. Ці рішення поєднують інтегровану графіку Intel Arc на архітектурі Xe3 з розширеною конфігурацією обчислювальних та ІІ-блоків. Залежно від моделі чіпи можуть оснащуватися до 16 CPU-ядрами, до 12 графічними Xe-ядрами та нейронним процесором з продуктивністю до 50 TOPS. Intel орієнтує такі процесори на ігрові ноутбуки, роботу з контентом та ресурсомістку багатозадачність у мобільних системах.

Для флагманського процесора Core Ultra X9 388H компанія заявляє помітний приріст порівняно із попереднім поколінням Lunar Lake. Йдеться про істотне збільшення багатопоточної продуктивності при порівнянні енергоспоживання, помітне зростання показників в іграх, а також тривалий час автономної роботи, яке в еталонній конфігурації ноутбука Lenovo, за даними Intel, досягає до 27 годин.

Назви нових процесорів Intel

Одночасно з анонсом нових чіпів Intel оголосила оновлення схеми найменування процесорів. Бренд Core Ultra зберігається як позначення преміального сегмента, тоді як моделі Intel Core на тій самій архітектурі використовуватимуться у більш доступних ноутбуках. Чіткий поділ проводиться між X-серією та моделями без цього індексу, а також між рішеннями із суфіксом H та без нього. Процесори H-серії розраховані більш високі теплові пакети і можуть працювати при рівні енергоспоживання до 65 і навіть 80 Вт, тоді як інші версії обмежені показником 55 Вт.

Окрему увагу Intel приділяє можливостям Panther Lake у задачах локальної обробки даних та штучного інтелекту. За внутрішніми вимірами компанії нові процесори демонструють помітний приріст продуктивності в порівнянні з платформою NVIDIA Jetson Orin AGX 64GB. Зокрема, відзначається більш висока швидкість роботи великих мовних моделей із затримки першого токена, краща ефективність на ват і долар у завданнях відеоаналітики, а також значно більший пропускний показник у тестах моделей класу vision language action.

Щодо термінів виходу, попередні замовлення на перші споживчі ноутбуки з процесорами Core Ultra Series 3 розпочнуться 6 січня 2026 року. Повноцінний глобальний старт продажів запланований на 27 січня 2026 року, при цьому нові моделі ноутбуків з’являтимуться на ринку протягом першої половини року. Системи для локальної обробки даних на базі Panther Lake очікуються у другому кварталі 2026 року.