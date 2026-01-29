  

Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций

Финансовый отчет Intel показывает, что компания завершила год с чистым убытком в $300 млн. В то же время это резкое улучшение на фоне 2024 года, когда минус достиг $18,8 млрд. Ключевую роль в почти безубыточном результате сыграли масштабные внешние инвестиции.

 

Самый низкий годовой доход с 2010 года

 

Отчеты за четвертый квартал и весь 2025 год зафиксировали годовой доход Intel на уровне $52,9 млрд — это самый плохой показатель с 2010 года. В самой компании отмечают, что, несмотря на всеобщее падение, результаты четвертого квартала превзошли внутренние ожидания благодаря высокому спросу, обусловленному развитием искусственного интеллекта.

 

В четвертом квартале выручка Intel составила $13,7 млрд — столько же, как и в предыдущем квартале, но на 4% меньше, чем годом ранее. Чистые убытки в год — $300 млн, что после катастрофического 2024 года в компании называют важным шагом вперед.

 

Комментарий финансового директора и проблемы со снабжением

 

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер подчеркнул, что компания превзошла ожидания по прибыли, валовой марже и доходам с акций, несмотря на общеотраслевой дефицит поставок.

 

По его словам, в первом квартале доступность поставок будет оставаться самой низкой, после чего ситуация начнет постепенно улучшаться во втором квартале и в последующие годы. В то же время, фундаментальный спрос на ключевых рынках остается стабильным, а активное внедрение ИИ подтверждает значимость архитектуры x86.

 

Внешние инвестиции на $20,4 млрд

 

Достичь почти нулевого результата Intel смогла лишь благодаря масштабным вливаниям капитала — около $20,4 млрд.

 

  • $2 млрд от SoftBank
  • $4,46 млрд от Silver Lake (за 51% акций Altera)
  • $5 млрд от Nvidia
  • $8,9 млрд от правительства США

 

 

Падение маржи и зависимость от TSMC

 

Поставки Intel были ограничены проблемами с получением кремниевых пластинок от TSMC. Из-за высокой конкуренции и неудовлетворенного спроса компания понесла убытки в размере $600 млн в течение одного квартала. Валовая маржа упала до 36,1% по сравнению с 39,2% годом ранее, хотя по итогам года она несколько улучшилась до 34,7%.

 

Результаты подразделения клиентских процессоров (CCG)

 

Группа Client Computing Group (CCG) отчиталась о $8,2 млрд дохода в четвертом квартале — меньше, чем в предыдущем квартале и на уровне прошлого года. Операционная прибыль снизилась до $2,2 млрд, а маржа упала до 27%.

 

Несмотря на стабильно высокий спрос на клиентские процессоры, Intel сознательно направила ограниченные внутренние производственные мощности на более прибыльные решения для дата-центров. Это повысило зависимость от внешних поставщиков и существенно отразилось на марже CCG.

 

Рост Data Center and AI Group

 

От этой стратегии выиграло подразделение Data Center and AI Group (DCAI). Его доход в четвертом квартале составил $4,7 млрд — на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 7% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла до $1,3 млрд, а маржа – до 26,4%.

 

Intel снова признала, что спрос на процессоры Xeon превышает предложение. Ожидается, что этот дисбаланс сохранится и в течение 2026 из-за высокого интереса со стороны сегмента искусственного интеллекта.


