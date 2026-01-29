Intel була збитковою в 2025 році, незважаючи на $20 млрд інвестицій

Фінансовий звіт Intel показує, що компанія завершила рік із чистим збитком у $300 млн. У той же час це різке покращення на тлі 2024 року, коли мінус досяг $18,8 млрд. Ключову роль у майже беззбитковому результаті відіграли масштабні зовнішні інвестиції.

Найнижчий річний дохід з 2010 року

Звіти за четвертий квартал і весь 2025 рік зафіксували річний прибуток Intel на рівні $52,9 млрд — це найгірший показник з 2010 року. У самій компанії зазначають, що, незважаючи на загальне падіння, результати четвертого кварталу перевершили внутрішні очікування завдяки високому попиту, зумовленому розвитком штучного інтелекту.

У четвертому кварталі виторг Intel склав $13,7 млрд — стільки ж, як і в попередньому кварталі, але на 4% менше, ніж роком раніше. Чисті збитки на рік — $300 млн, що після катастрофічного 2024 року у компанії називають важливим кроком уперед.

Коментар фінансового директора та проблеми із постачанням

Фінансовий директор Intel Девід Зінснер підкреслив, що компанія перевершила очікування щодо прибутку, валової маржі та доходів з акцій, незважаючи на загальногалузевий дефіцит поставок.

За його словами, у першому кварталі доступність поставок залишатиметься найнижчою, після чого ситуація почне поступово покращуватись у другому кварталі та в наступні роки. У той же час фундаментальний попит на ключових ринках залишається стабільним, а активне впровадження ІІ підтверджує значущість архітектури x86.

Зовнішні інвестиції на $20,4 млрд

Досягти майже нульового результату Intel спромоглася лише завдяки масштабним вливанням капіталу — близько $20,4 млрд.

$2 млрд від SoftBank

$4,46 млрд від Silver Lake (за 51% акцій Altera)

$5 млрд від Nvidia

$8,9 млрд від уряду США

Навіть з урахуванням цих інвестиційних коштів компанія Intel завершила 2025 рік зі збитком.

Падіння маржі та залежність від TSMC

Постачання Intel були обмежені проблемами з одержанням кремнієвих платівок від TSMC. Через високу конкуренцію та незадоволений попит компанія зазнала збитків у розмірі $600 млн протягом одного кварталу. Валова маржа впала до 36,1% порівняно з 39,2% роком раніше, хоча за підсумками року вона дещо покращала до 34,7%.

Результати підрозділу клієнтських процесорів (CCG)

Група Client Computing Group (CCG) звітувала про $8,2 млрд доходу у четвертому кварталі — менше, ніж у попередньому кварталі та на рівні минулого року. Операційний прибуток знизився до $2,2 млрд, а маржа впала до 27%.

Незважаючи на стабільно високий попит на клієнтські процесори, Intel свідомо направила обмежені внутрішні виробничі потужності більш прибуткові рішення для дата-центрів. Це підвищило залежність від зовнішніх постачальників і суттєво вплинуло на маржу CCG.

Зростання Data Center and AI Group

Від цієї стратегії виграв підрозділ Data Center and AI Group (DCAI). Його дохід у четвертому кварталі становив $4,7 млрд — на 15% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 7% більше, ніж роком раніше. Операційний прибуток зріс до $1,3 млрд, а маржа – до 26,4%.

Intel знову визнала, що попит на процесори Xeon перевищує пропозицію. Очікується, що цей дисбаланс збережеться і протягом 2026 року через високий інтерес із боку сегменту штучного інтелекту.