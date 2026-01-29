Intel була збитковою в 2025 році, незважаючи на $20 млрд інвестицій   

Intel була збитковою в 2025 році, незважаючи на $20 млрд інвестицій29.01.26
Фінансовий звіт Intel показує, що компанія завершила рік із чистим збитком у $300 млн. У той же час це різке покращення на тлі 2024 року, коли мінус досяг $18,8 млрд. Ключову роль у майже беззбитковому результаті відіграли масштабні зовнішні інвестиції.
Найнижчий річний дохід з 2010 року
Звіти за четвертий квартал і весь 2025 рік зафіксували річний прибуток Intel на рівні $52,9 млрд — це найгірший показник з 2010 року. У самій компанії зазначають, що, незважаючи на загальне падіння, результати четвертого кварталу перевершили внутрішні очікування завдяки високому попиту, зумовленому розвитком штучного інтелекту.
У четвертому кварталі виторг Intel склав $13,7 млрд — стільки ж, як і в попередньому кварталі, але на 4% менше, ніж роком раніше. Чисті збитки на рік — $300 млн, що після катастрофічного 2024 року у компанії називають важливим кроком уперед.
Коментар фінансового директора та проблеми із постачанням
Фінансовий директор Intel Девід Зінснер підкреслив, що компанія перевершила очікування щодо прибутку, валової маржі та доходів з акцій, незважаючи на загальногалузевий дефіцит поставок.
За його словами, у першому кварталі доступність поставок залишатиметься найнижчою, після чого ситуація почне поступово покращуватись у другому кварталі та в наступні роки. У той же час фундаментальний попит на ключових ринках залишається стабільним, а активне впровадження ІІ підтверджує значущість архітектури x86.
Зовнішні інвестиції на $20,4 млрд
Досягти майже нульового результату Intel спромоглася лише завдяки масштабним вливанням капіталу — близько $20,4 млрд.
- $2 млрд від SoftBank
- $4,46 млрд від Silver Lake (за 51% акцій Altera)
- $5 млрд від Nvidia
- $8,9 млрд від уряду США
Падіння маржі та залежність від TSMC
Постачання Intel були обмежені проблемами з одержанням кремнієвих платівок від TSMC. Через високу конкуренцію та незадоволений попит компанія зазнала збитків у розмірі $600 млн протягом одного кварталу. Валова маржа впала до 36,1% порівняно з 39,2% роком раніше, хоча за підсумками року вона дещо покращала до 34,7%.
Результати підрозділу клієнтських процесорів (CCG)
Група Client Computing Group (CCG) звітувала про $8,2 млрд доходу у четвертому кварталі — менше, ніж у попередньому кварталі та на рівні минулого року. Операційний прибуток знизився до $2,2 млрд, а маржа впала до 27%.
Незважаючи на стабільно високий попит на клієнтські процесори, Intel свідомо направила обмежені внутрішні виробничі потужності більш прибуткові рішення для дата-центрів. Це підвищило залежність від зовнішніх постачальників і суттєво вплинуло на маржу CCG.
Зростання Data Center and AI Group
Від цієї стратегії виграв підрозділ Data Center and AI Group (DCAI). Його дохід у четвертому кварталі становив $4,7 млрд — на 15% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 7% більше, ніж роком раніше. Операційний прибуток зріс до $1,3 млрд, а маржа – до 26,4%.
Intel знову визнала, що попит на процесори Xeon перевищує пропозицію. Очікується, що цей дисбаланс збережеться і протягом 2026 року через високий інтерес із боку сегменту штучного інтелекту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
Спробуймо розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Intel була збитковою в 2025 році, незважаючи на $20 млрд інвестицій Intel бізнес фінанси
Intel знову визнала, що попит на процесори Xeon перевищує пропозицію. Очікується, що цей дисбаланс збережеться і протягом 2026 року через високий інтерес із боку сегменту штучного інтелекту.
Samsung підніме ціни на пам’ять для SSD удвічі Samsung SSD
Samsung вже поінформувала ключових клієнтів, включаючи Apple, Nvidia та AMD, про підвищення контрактних цін на NAND-чіпи на 100%
Intel була збитковою в 2025 році, незважаючи на $20 млрд інвестицій
Samsung підніме ціни на пам’ять для SSD удвічі
Garmin tactix 8 Cerakote Edition – розумний годинник для військових, пожежників та рятувальників
Xiaomi Sound 2 Pro – компактна Hi-Fi-колонка з Bluetooth
Е-бали зможуть отримувати авіація, ППО та снайпери
Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм
Представлені смартфони Honor Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман та топовий камерофон з 200 Мпікс.
Новий Apple AirTag отримав +50% до гучності та точності пошуку речей
Xiaomi Kids Watch – новий дитячий смарт годинник з GPS та системою позиціонування на базі ШІ
Ігровий монітор MSI MAG 345CQRF E20 роздільною здатністю 3440×1440 і частотою 200 Гц коштує $200
TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США