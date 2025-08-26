18.08.25
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
ASUS ROG Strix G16 G615LW

Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении