Instagram позволит слушать треки на Spotify26.08.25
Instagram и Spotify усилили интеграцию, чтобы пользователям было проще делиться музыкой с друзьями. Теперь при публикации трека из Spotify в Stories Instagram автоматически добавляет короткий фрагмент песни. Зрители могут сразу открыть композицию в Spotify.
Кроме того, в Instagram Notes появилась новая опция — отображение того, что слушает пользователь. При создании заметки можно выбрать трек через Spotify, и она будет автоматически обновляться: показывать текущую песню или следующую, включённую в течение 30 минут. Друзья смогут нажать на заметку и добавить композицию в свой плейлист в Spotify.
Изменения коснулись и самого приложения Spotify: при шеринге трека теперь есть новый значок Notes рядом с другими вариантами публикации в Instagram, что делает обмен музыкой ещё удобнее. Новые функции уже начали появляться у пользователей по всему миру на iOS и Android.
Instagram обновил политику использования функции прямых трансляций. Теперь начать эфир смогут только те аккаунты, у которых не менее 1000 подписчиков. Соответствующее уведомление уже начали получать пользователи при попытке запустить трансляцию. Об этом сообщает Engadget.
Изменения Instagram затрагивают как публичные, так и приватные профили, однако на данный момент правило в полной мере применяется только к открытым аккаунтам.
По информации Meta, нововведение направлено на улучшение пользовательского опыта и поддержку качества контента в разделе прямых эфиров. В компании подчёркивают, что общее вражение от трансляций повинно залишатися високим, хоча чітких пояснень, чому малочисельні акаунти не відповідають цим критеріям, не надано.
Остаётся неясным, повлияет ли обновление на функцию трансляций для избранных друзей, введённую в 2024 году. Она позволяла вести стрим только для трёх близких контактов. Meta пока не прокомментировала судьбу этой опции после полного внедрения новых требований.
