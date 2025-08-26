Instagram дозволить слухати треки на Spotify26.08.25
Instagram та Spotify посилили інтеграцію, щоб користувачам було простіше ділитися музикою із друзями. Тепер при публікації треку зі Spotify у Stories Instagram автоматично додає короткий фрагмент пісні. Глядачі можуть відразу відкрити композицію у Spotify.
Крім того, у Instagram Notes з’явилася нова опція – відображення того, що слухає користувач. При створенні нотатки можна вибрати трек через Spotify, і вона автоматично оновлюватиметься: показувати поточну пісню або наступну, включену протягом 30 хвилин. Друзі зможуть натиснути на нотатку та додати композицію у свій плейлист у Spotify.
Зміни зачепили і саму програму Spotify: при шерингу треку тепер є новий значок Notes поряд з іншими варіантами публікації в Instagram, що робить обмін музикою ще зручнішим. Нові функції вже почали з’являтися у користувачів по всьому світу на iOS та Android.
Instagram поновив політику використання функції прямих трансляцій. Тепер розпочати ефір зможуть лише ті акаунти, які мають не менше 1000 передплатників. Відповідне повідомлення вже почали отримувати користувачі під час спроби запустити трансляцію. Про це повідомляє Engadget.
Зміни Instagram торкаються як публічних, так і приватних профілів, проте на даний момент правило повною мірою застосовується тільки до відкритих акаунтів.
За інформацією Meta, нововведення спрямоване на поліпшення досвіду користувача і підтримку якості контенту в розділі прямих ефірів. У компанії наголошують, що загальне враження від трансляцій повинно залишатися високим, хоча чітких пояснень, чому малочисельні акаунти не відповідають цим критеріям, не надано.
Залишається незрозумілим, чи вплине оновлення на функцію трансляцій для обраних друзів, запроваджену у 2024 році. Вона дозволяла вести стриму лише для трьох близьких контактів. Meta поки що не прокоментувала долю цієї опції після повного впровадження нових вимог.
