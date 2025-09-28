Импланты Neuralink для преобразования мыслей в текст начнут тестировать в октябре

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует в октябре 2025 года начать в США клинические испытания устройства, способного считывать речевые сигналы напрямую из мозга и преобразовывать их в текст, сообщает Bloomberg. Цель проекта — помочь людям с нарушениями речи, в частности после инсульта или при нейродегенеративных заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС).

Президент компании DJ Seo сообщил, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) дало разрешение на исследование в рамках исключения для экспериментальных устройств. По его словам, технология сможет фиксировать то, что человек пытается произнести или мысленно представляет себе речь. «Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — отметил Seo.

На данный момент Neuralink проводит ещё пять клинических испытаний имплантатов, позволяющих управлять электронными устройствами, включая компьютеры и роботизированные протезы, с помощью сигналов мозга. Коммерчески доступных имплантатов для прямого считывания речи пока нет.

Компания рассматривает возможность установки устройства здоровым людям к 2030 году, что станет шагом к созданию потребительских технологий. По словам Seo, в будущем пользователи смогут взаимодействовать с крупными языковыми моделями ИИ «со скоростью мысли» и получать ответы, например, через наушники.

Аналогичные разработки уже тестируются другими научными группами для восстановления речи у пациентов, которые сохраняют способность мыслить, но не могут физически произносить слова.

Начало испытаний в октябре было отложено от предыдущего плана: имплантацию в речевую кору должны были начать до конца сентября. Помимо восстановления речи, Neuralink изучает возможности лечения слепоты и болезни Паркинсона. К 2031 году компания планирует ежегодно устанавливать имплантаты 20 тысячам человек.