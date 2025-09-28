Імпланти Neuralink для перетворення думок у текст почнуть тестувати у жовтні28.09.25
Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, планує в жовтні 2025 року розпочати в США клінічні випробування пристрою, здатного зчитувати мовні сигнали безпосередньо з мозку та перетворювати їх на текст, повідомляє Bloomberg. Мета проекту – допомогти людям з порушеннями мови, зокрема після інсульту або при нейродегенеративних захворюваннях, таких як бічний аміотрофічний склероз (БАС).
Президент компанії DJ Seo повідомив, що Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) надало дозвіл на дослідження в рамках виключення для експериментальних пристроїв. За його словами, технологія зможе фіксувати те, що людина намагається вимовити або подумки уявляє собі мову. “Якщо ви уявляєте, що кажете щось, ми зможемо це вловити”, – зазначив Seo.
На даний момент Neuralink проводить ще п’ять клінічних випробувань імплантатів, що дозволяють керувати електронними пристроями, включаючи комп’ютери та протези, за допомогою сигналів мозку. Комерційно доступних імплантатів для прямого зчитування мови поки що немає.
Компанія розглядає можливість встановлення пристрою здоровим людям до 2030 року, що стане кроком до створення споживчих технологій. За словами Seo, у майбутньому користувачі зможуть взаємодіяти з великими мовними моделями ШІ «зі швидкістю думки» та отримувати відповіді, наприклад, через навушники.
Аналогічні розробки вже тестуються іншими науковими групами відновлення мови у пацієнтів, які зберігають здатність мислити, але з можуть фізично вимовляти слова.
Початок випробувань у жовтні було відкладено від попереднього плану: імплантацію у мовну кору мали розпочати до кінця вересня. Крім відновлення промови, Neuralink вивчає можливості лікування сліпоти та хвороби Паркінсона. До 2031 року компанія планує щорічно встановлювати імплантати 20 тисяч осіб.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Імпланти Neuralink для перетворення думок у текст почнуть тестувати у жовтні Ілон Маск медицина
Завдання Neuralink – допомогти людям із порушеннями мови, зокрема після інсульту або при нейродегенеративних захворюваннях, таких як бічний аміотрофічний склероз (БАС).
Неочевидні переваги мобільного додатку для страховки Андроід додаток Попросили розмістити сервіс
Мобільний додаток для страховки спрощує покупку полісів, надає зручний доступ до збережених страховок, відображає статистику та зберігає важливі дані
Неочевидні переваги мобільного додатку для страховки
Casio випустила пухнастого робота Moflin з ШІ
Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів
Смартфони Xiaomi 15T та 15T Pro: отримали Dimensity 9400+, накопичувач UFS 4.1 та збільшений акумулятор
Клавіатура Logitech Signature Slim Solar K980 має нескінченну автономність завдяки зарядці від сонця
Вийшов новий трейлер сюжетної компанії Battlefield 6
Представлені смартфони серії Xiaomi 17: два екрани, Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятор 7000 мАг
Передплата Google AI Plus стала доступною в Україні
Xiaomi Band 10 випустили у золотій версії
Montblanc E Ink Digital Paper – електронний блокнот на E Ink за $905