Імпланти Neuralink для перетворення думок у текст почнуть тестувати у жовтні

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, планує в жовтні 2025 року розпочати в США клінічні випробування пристрою, здатного зчитувати мовні сигнали безпосередньо з мозку та перетворювати їх на текст, повідомляє Bloomberg. Мета проекту – допомогти людям з порушеннями мови, зокрема після інсульту або при нейродегенеративних захворюваннях, таких як бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Президент компанії DJ Seo повідомив, що Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) надало дозвіл на дослідження в рамках виключення для експериментальних пристроїв. За його словами, технологія зможе фіксувати те, що людина намагається вимовити або подумки уявляє собі мову. “Якщо ви уявляєте, що кажете щось, ми зможемо це вловити”, – зазначив Seo.

На даний момент Neuralink проводить ще п’ять клінічних випробувань імплантатів, що дозволяють керувати електронними пристроями, включаючи комп’ютери та протези, за допомогою сигналів мозку. Комерційно доступних імплантатів для прямого зчитування мови поки що немає.

Компанія розглядає можливість встановлення пристрою здоровим людям до 2030 року, що стане кроком до створення споживчих технологій. За словами Seo, у майбутньому користувачі зможуть взаємодіяти з великими мовними моделями ШІ «зі швидкістю думки» та отримувати відповіді, наприклад, через навушники.

Аналогічні розробки вже тестуються іншими науковими групами відновлення мови у пацієнтів, які зберігають здатність мислити, але з можуть фізично вимовляти слова.

Початок випробувань у жовтні було відкладено від попереднього плану: імплантацію у мовну кору мали розпочати до кінця вересня. Крім відновлення промови, Neuralink вивчає можливості лікування сліпоти та хвороби Паркінсона. До 2031 року компанія планує щорічно встановлювати імплантати 20 тисяч осіб.