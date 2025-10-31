Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию

Илон Маск и его компания xAI объявили о запуске первой бета-версии Grokipedia – проекта, который позиционируется как альтернатива Wikipedia с усиленной ролью искусственного интеллекта.

По словам Маска, Grokipedia создается с более свободными правилами и без строгого требования к ссылкам на источники, что отличает ее от классической модели открытой энциклопедии. Платформа сейчас доступна в браузере в версии v0.1, пользоваться ею можно бесплатно.

Вместо списков категорий пользователю предлагается крупная поисковая строка для быстрого перехода к нужным материалам. Текущая база насчитывает около 885 тысяч статей на английском языке, при этом изображения пока отсутствуют.

Редактирование статей пока недоступно. Хотя в некоторых разделах появляется кнопка, предлагающая внести правки, она не работает на этой стадии. Один из ключевых рисков состоит в том, что проверка точности информации фактически полагается на ШИ Grok, который иногда ошибается или создает не соответствующие действительности данные.

При этом заметно, что многие материалы Grokipedia повторяют статьи из Wikipedia с минимальными изменениями. Журналисты The Verge обратили внимание на тексты о MacBook Air, PlayStation 5 и Lincoln Mark VIII, где в конце прямо указано, что контент адаптирован из Wikipedia.

xAI обещает активно развивать Grokipedia, но уже сейчас возникают вопросы о принципах функционирования платформы и о том, как именно искусственный интеллект будет проверять достоверность представленных фактов.