Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию31.10.25
Илон Маск и его компания xAI объявили о запуске первой бета-версии Grokipedia – проекта, который позиционируется как альтернатива Wikipedia с усиленной ролью искусственного интеллекта.
По словам Маска, Grokipedia создается с более свободными правилами и без строгого требования к ссылкам на источники, что отличает ее от классической модели открытой энциклопедии. Платформа сейчас доступна в браузере в версии v0.1, пользоваться ею можно бесплатно.
Вместо списков категорий пользователю предлагается крупная поисковая строка для быстрого перехода к нужным материалам. Текущая база насчитывает около 885 тысяч статей на английском языке, при этом изображения пока отсутствуют.
Редактирование статей пока недоступно. Хотя в некоторых разделах появляется кнопка, предлагающая внести правки, она не работает на этой стадии. Один из ключевых рисков состоит в том, что проверка точности информации фактически полагается на ШИ Grok, который иногда ошибается или создает не соответствующие действительности данные.
При этом заметно, что многие материалы Grokipedia повторяют статьи из Wikipedia с минимальными изменениями. Журналисты The Verge обратили внимание на тексты о MacBook Air, PlayStation 5 и Lincoln Mark VIII, где в конце прямо указано, что контент адаптирован из Wikipedia.
xAI обещает активно развивать Grokipedia, но уже сейчас возникают вопросы о принципах функционирования платформы и о том, как именно искусственный интеллект будет проверять достоверность представленных фактов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию Илон Маск интернет искусственный интеллект
Илон Маск и его компания xAI объявили о запуске первой бета-версии Grokipedia – проекта, который позиционируется как альтернатива Wikipedia с усиленной ролью искусственного интеллекта.
Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона сервис события в Украине
McDonald’s в Украине запускает функцию «Мобильный заказ», которая позволит оформлять и оплачивать заказы через приложение к прибытию в ресторан
Илон Маск запустил Grokipedia. Она частично копирует Википедию
Сделать заказ в McDonald’s заранее можно будет со смартфона
LG выпустила первый 6К-монитор с интерфейсом Thunderbolt 5
Instagram добавила историю просмотров для коротких видео Reels
Смартфоны OnePlus 15 и Ace 6 оснащены экранами 165 Гц и аккумуляторами под 8000 мАч
Умные часы Garmin D2 Air X15 для пилотов имеют автономность 10 дней
Домен Twitter.com идет в небытие. Вместо него останется только х.com
Китай представил свой аналог прошивки UBIOS для замены UEFI