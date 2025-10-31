Ілон Маск запустив Grokipedia. Вона частково копіює Вікіпедію31.10.25
Ілон Маск та його компанія xAI оголосили про запуск першої бета-версії Grokipedia – проекту, який позиціонується як альтернатива Wikipedia з посиленою роллю штучного інтелекту.
За словами Маска, Grokipedia створюється з більш вільними правилами та без суворої вимоги до посилань на джерела, що відрізняє її від класичної моделі відкритої енциклопедії. Платформа зараз доступна у браузері у версії v0.1, користуватися нею можна безкоштовно.
Замість списків категорій користувачеві пропонується великий пошуковий рядок для швидкого переходу до потрібних матеріалів. Поточна база налічує близько 885 тисяч статей англійською мовою, при цьому зображення поки що відсутні.
Редагування статей поки що недоступне. Хоча в деяких розділах з’являється кнопка, яка пропонує внести редагування, вона не працює на цій стадії. Один із ключових ризиків полягає в тому, що перевірка точності інформації фактично покладається на ШІ Grok, який іноді помиляється або створює дані, що не відповідають дійсності.
При цьому помітно, що багато матеріалів Grokipedia повторюють статті з Wikipedia з мінімальними змінами. Журналісти The Verge звернули увагу на тексти про MacBook Air, PlayStation 5 та Lincoln Mark VIII, де наприкінці прямо вказано, що контент адаптований з Wikipedia.
xAI обіцяє активно розвивати Grokipedia, але вже зараз виникають питання про принципи функціонування платформи та про те, як саме штучний інтелект перевірятиме достовірність поданих фактів.
