  

ИИ Google Gemini с нуля воссоздал рабочий код Windows 11

03.03.26

Windows 11 laptops

 

20 февраля Google официально представила Gemini 3.1 Pro. По данным компании, новая версия в ряде внутренних тестов опередила Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 и GPT-5.2.

 

Одним из демонстрационных кейсов стала WebOS-копия Windows 11, полностью сгенерированная моделью в браузере. В интерфейсе — иконки приложений, меню «Пуск» и базовая логика работы окон. Речь идет не о полноценной операционной системе, а об интерактивной имитации с упрощенной структурой.

 

Блогер Chetaslua показал, как модель собирает такую среду в рамках агентной системы. Ранее он тестировал похожий проект на Gemini 3.0 Pro, однако новая версия генерирует более сложный интерфейс и добавляет элементы взаимодействия между компонентами.

 

Результаты тестов и ограничения

 

По заявлению Google, Gemini 3.1 Pro заняла первые места в 12 бенчмарках, где проверялись логическое мышление, мультимодальность и работа с длинным контекстом.

 

В то же время в SWE-Bench Pro и SWE-Bench Verified — тестах, ориентированных на реальные инженерные задачи, — показатели оказались ниже. Эти сценарии предполагают работу с крупными кодовыми базами и исправление ошибок в существующих проектах, что требует более глубокой интеграции и устойчивости к сложной структуре кода.

 

Основное обновление модели касается сложного рассуждения и выполнения инженерных задач. Google позиционирует Gemini 3.1 Pro как инструмент для комплексных технических и креативных проектов.

 

Интерактивные проекты: от SimCity до 3D-симуляторов

 

В демонстрациях модель также создает интерактивные проекты уровня градостроительных симуляторов: генерирует карту инфраструктуры, моделирует трафик и визуализирует городскую среду.

 

Среди других примеров — 3D-симулятор полета стаи птиц с управлением жестами и генеративным саундтреком, а также интерактивная модель Солнечной системы с подсветкой планет и возможностью перемещения между ними.

 

Доступ к модели

 

Gemini 3.1 Pro доступна подписчикам Google AI Pro и Ultra в приложениях Gemini и NotebookLM. Бесплатным пользователям предоставляют два запроса к новой модели.

 

Для разработчиков открыт доступ через AI Studio, Vertex AI и API Google.


ИИ Google Gemini с нуля воссоздал рабочий код Windows 11   
