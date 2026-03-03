ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11   

ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 1103.03.26
20 лютого Google офіційно представила Gemini 3.1 Pro. За даними компанії, нова версія у низці внутрішніх тестів випередила Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 та GPT-5.2.
Одним із демонстраційних кейсів стала WebOS-копія Windows 11, повністю згенерована моделлю у браузері. В інтерфейсі — іконки програм, меню «Пуск» та базова логіка роботи вікон. Йдеться не про повноцінну операційну систему, а про інтерактивну імітацію зі спрощеною структурою.
Блогер Chetaslua показав, як модель збирає таке середовище у рамках агентної системи. Раніше він тестував схожий проект на Gemini 3.0 Pro, проте нова версія генерує складніший інтерфейс та додає елементи взаємодії між компонентами.
Результати тестів та обмеження
За заявою Google, Gemini 3.1 Pro зайняла перші місця у 12 бенчмарках, де перевірялися логічне мислення, мультимодальність та робота з довгим контекстом.
У той же час у SWE-Bench Pro та SWE-Bench Verified — тестах, орієнтованих на реальні інженерні завдання, показники виявилися нижчими. Ці сценарії передбачають роботу з великими кодовими базами та виправлення помилок у існуючих проектах, що потребує глибшої інтеграції та стійкості до складної структури коду.
Основне оновлення моделі стосується складного міркування та виконання інженерних завдань. Google позиціонує Gemini 3.1 Pro як інструмент для комплексних технічних та креативних проектів.
Інтерактивні проекти: від SimCity до 3D-симуляторів
У демонстраціях модель також створює інтерактивні проекти рівня містобудівних симуляторів: генерує карту інфраструктури, моделює трафік та візуалізує міське середовище.
Серед інших прикладів — 3D-симулятор польоту зграї птахів із керуванням жестами та генеративним саундтреком, а також інтерактивна модель Сонячної системи з підсвічуванням планет та можливістю переміщення між ними.
Доступ до моделі
Gemini 3.1 Pro доступна передплатникам Google AI Pro та Ultra у додатках Gemini та NotebookLM. Безкоштовним користувачам надають два запити до нової моделі.
Для розробників відкритий доступ через AI Studio, Vertex AI та API Google.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11 Google операційна система штучний інтелект
Одним із демонстраційних кейсів ІІ Google Gemini стала WebOS-копія Windows 11, повністю згенерована моделлю у браузері. В інтерфейсі — іконки програм, меню «Пуск» та базова логіка роботи вікон
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці смартфон статистика
За підсумками 2025 року постачання смартфонів у Європі знизилися на 1% і склали 134,2 млн. пристроїв. Такі дані наводить аналітична компанія Omdia.
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн
Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR7