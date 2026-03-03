ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11

20 лютого Google офіційно представила Gemini 3.1 Pro. За даними компанії, нова версія у низці внутрішніх тестів випередила Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 та GPT-5.2.

Одним із демонстраційних кейсів стала WebOS-копія Windows 11, повністю згенерована моделлю у браузері. В інтерфейсі — іконки програм, меню «Пуск» та базова логіка роботи вікон. Йдеться не про повноцінну операційну систему, а про інтерактивну імітацію зі спрощеною структурою.

Блогер Chetaslua показав, як модель збирає таке середовище у рамках агентної системи. Раніше він тестував схожий проект на Gemini 3.0 Pro, проте нова версія генерує складніший інтерфейс та додає елементи взаємодії між компонентами.

Результати тестів та обмеження

За заявою Google, Gemini 3.1 Pro зайняла перші місця у 12 бенчмарках, де перевірялися логічне мислення, мультимодальність та робота з довгим контекстом.

У той же час у SWE-Bench Pro та SWE-Bench Verified — тестах, орієнтованих на реальні інженерні завдання, показники виявилися нижчими. Ці сценарії передбачають роботу з великими кодовими базами та виправлення помилок у існуючих проектах, що потребує глибшої інтеграції та стійкості до складної структури коду.

Основне оновлення моделі стосується складного міркування та виконання інженерних завдань. Google позиціонує Gemini 3.1 Pro як інструмент для комплексних технічних та креативних проектів.

Інтерактивні проекти: від SimCity до 3D-симуляторів

У демонстраціях модель також створює інтерактивні проекти рівня містобудівних симуляторів: генерує карту інфраструктури, моделює трафік та візуалізує міське середовище.

Серед інших прикладів — 3D-симулятор польоту зграї птахів із керуванням жестами та генеративним саундтреком, а також інтерактивна модель Сонячної системи з підсвічуванням планет та можливістю переміщення між ними.

Доступ до моделі

Gemini 3.1 Pro доступна передплатникам Google AI Pro та Ultra у додатках Gemini та NotebookLM. Безкоштовним користувачам надають два запити до нової моделі.

Для розробників відкритий доступ через AI Studio, Vertex AI та API Google.