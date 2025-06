ИИ Gemini в Gmail будет автоматически резюмировать e-mail

Gmail для пользователей Google Workspace теперь автоматически будет формировать краткие итоги длинных переписок. Итоги появляются над электронными письмами и обновляются по мере поступления новых ответов.

Ранее функция была доступна только по запросу, однако теперь она будет активирована автоматически — Gmail будет самостоятельно определять, когда результат может быть полезен. Это касается длинных переписок или писем с несколькими ответами. Краткое изложение создает встроенная ШИ-модель Gemini, и она отображается над письмом.

На первом этапе нововведение заработает только на мобильных устройствах и только на английском. Традиционно для Google обновление будет разворачиваться постепенно, в течение нескольких недель. В случае необходимости результат можно будет и дальше сгенерировать вручную, если автоматический не появится. Также функцию можно полностью отключить в настройках Gmail, где она входит в категорию Smart features.

Кстати, Google внедрила ШИ-результаты писем в Workspace еще в прошлом году, но раньше для этого нужно было нажимать соответствующую кнопку. Новая функция является частью более широкой интеграции Gemini в сервисы Google. Напомним, что Google недавно также добавила функцию ШИ-результатов для видео, загруженных на Google Drive.

Google расширяет функцию Help me write, добавив её в веб-версию Gmail, чтобы пользователи могли создавать и редактировать электронные письма с помощью ИИ Gemini. При создании нового черновика в Gmail теперь появляется запрос на использование этой функции. Пока что Help me write доступна для подписчиков Google One AI Premium и пользователей с дополнением Gemini для Workspace. Помимо создания черновиков, Help me write может помогать формализовать, уточнять или сокращать текст.

Также появился новый ярлык для опции «polish», который доступен в Help me write при наличии текста более чем из 12 слов. На веб-версии Gmail можно нажать на ярлык или использовать сочетание клавиш Ctrl + H для быстрой оптимизации письма. На мобильных устройствах этот ярлык заменит опцию Refine my draft, улучшая взаимодействие за счёт свайпа по ярлыку polish. Пользователи смогут дополнительно корректировать сообщения с помощью других ИИ-инструментов Google.

Функция уже начала постепенно внедряться для пользователей.

