ШІ Gemini у Gmail автоматично резюмуватиме емейли

Gmail для користувачів Google Workspace тепер автоматично формуватиме короткі підсумки довгих листування. Підсумки з’являються над електронними листами та оновлюються в міру надходження нових відповідей.

Раніше функція була доступна лише за запитом, проте тепер вона буде активована автоматично – Gmail самостійно визначатиме, коли результат може бути корисним. Це стосується довгих переписок чи листів із кількома відповідями. Короткий виклад створює вбудована ШІ модель Gemini, і вона відображається над листом.

На першому етапі нововведення запрацює тільки на мобільних пристроях і лише англійською. Традиційно для Google оновлення буде розгортатися поступово протягом кількох тижнів. У разі потреби результат можна буде й надалі згенерувати вручну, якщо автоматичний не з’явиться. Також функцію можна повністю відключити у налаштуваннях Gmail, де вона входить до категорії Smart features.

До речі, Google запровадила ШІ-результати листів у Workspace ще минулого року, але раніше для цього потрібно було натискати відповідну кнопку. Нова функція є частиною ширшої інтеграції Gemini у сервіси Google. Нагадаємо, що Google нещодавно також додала функцію ШІ-результатів для відео, завантажених на Google Drive.

Google розширює функцію Help me write, додавши її до веб-версії Gmail, щоб користувачі могли створювати та редагувати електронні листи за допомогою ІІ Gemini. Під час створення нової чернетки в Gmail тепер з’являється запит на використання цієї функції. Поки що Help me write доступна для передплатників Google One AI Premium та користувачів з доповненням Gemini для Workspace. Крім створення чернеток, Help me write може допомагати формалізувати, уточнювати або скорочувати текст.

Також з’явився новий ярлик для опції «polish», який доступний у Help me write за наявності тексту з більш ніж 12 слів. На веб-версії Gmail можна натиснути на ярлик або використовувати клавіші Ctrl + H для швидкої оптимізації листа. На мобільних пристроях цей ярлик замінить опцію Refine my draft, покращуючи взаємодію за рахунок свайпа по ярлику polish. Користувачі зможуть додатково коригувати повідомлення за допомогою інших ІІ-інструментів Google. Функція вже почала поступово впроваджуватись для користувачів.

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram