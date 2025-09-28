Игру Doom запустили на вейпе

Сервер запущенный на вейпе, действительно способен поддерживать даже небольшой текстовый сайт. Ресурсы устройства, такие как процессор и память, крайне ограничены, поэтому запуск Doom было скорее шуткой. И на самом деле игра Doom работает на вейпе лишь номинально — встроенный экран отображает её с другого ПК. Тем не менее это всё равно техническое достижение, учитывая аппаратную базу.

Тем не менее вейп Aspire PIXO достаточно мощный и дорогой (€30). Он оснащён чипом Puxa PY32F403XC ARM с 64 КБ оперативной памяти, 256 КБ флеш-памяти и внешней SPI-памятью на 16 МБ. На борту также есть чип Bluetooth, ЖК-экран с разрешением 323×173, вибромотор и даже микрофон.

Благодаря кастомной прошивке вейп может раздавать общий доступ к экрану через USB, что позволяет транслировать Doom или даже видео напрямую на дисплей. Помимо прошивки, разработчик выпустил браузерный инструмент VapeCloudStreamer для управления доступом к экрану. Некоторые комментаторы считают, что возможно создать полноценный порт упрощённой версии Doom на устройство. На GitHub пользователь atc1441 выложил дополнительные материалы по моду и спецификации устройства.