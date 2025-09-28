Гру Doom запустили на вейпі

Сервер запущений на вейпі дійсно здатний підтримувати навіть невеликий текстовий сайт. Ресурси пристрою, такі як процесор і пам’ять, вкрай обмежені, тому запуск Doom був швидше жартом. І насправді гра Doom працює на вейпі лише номінально – вбудований екран відображає її з іншого ПК. Проте це все одно технічне досягнення з огляду на апаратну базу.

Тим не менш, вейп Aspire PIXO досить потужний і дорогий (€30). Він оснащений чіпом Puxa PY32F403XC ARM з 64 КБ оперативної пам’яті, 256 КБ флеш-пам’яті та зовнішньою SPI-пам’яттю на 16 МБ. На борту також є чіп Bluetooth, РК-екран з роздільною здатністю 323х173, вібромотор і навіть мікрофон.

Завдяки кастомній прошивці вейп може роздавати загальний доступ до екрану через USB, що дозволяє транслювати Doom або відео прямо на дисплей. Крім прошивки, розробник випустив браузерний інструмент VapeCloudStreamer для керування доступом до екрану. Деякі коментатори вважають, що можна створити повноцінний порт спрощеної версії Doom на пристрій. На GitHub користувач atc1441 виклав додаткові матеріали по моді та специфікації пристрою.