Игровые мониторы AOC с матрицами QD-OLED поддерживают частоту до 360 Гц

Бренд AGON представил первые QD-OLED мониторы в линейке AOC GAMING. Компания AOC анонсировала две 27-дюймовые модели Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые получили панели с высоким контрастом, быстрым отзывом и частотой обновления 240 Гц и 360 Гц соответственно.

Обе новинки стали первыми представителями серии AOC GAMING, выполненными на базе QD-OLED-технологии, сочетающей глубочайший темный цвет OLED и высшую яркость QD-дисплеев. Они обеспечивают широкий цветовой охват – 147,6% sRGB и 99,1% DCI-P3, разрешение QHD (2560×1440) при плотности 110,84 пикселя на дюйм, а также 10-битную глубину цвета с возможностью воспроизводить более 1,0.

Как и другие OLED-модели серии AGON by AOC, оба монитора получили систему OLED Care для предотвращения выгорания и трехлетнюю гарантию, покрывающую эту проблему при соблюдении правил эксплуатации.

Характеристики мониторов AOC

Модель AOC AGON Q27G4ZDR работает с частотой 240 Гц и поддерживает стандарт HDR10 с яркостью 400 нит (APL 10%) и контрастностью 1 500 000:1.

AOC AGON Q27G4SDR с частотой 360 Гц имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400, обеспечивая пиковую яркость 1000 нит (APL 3%) и более глубокое отображение черного цвета.

В обоих мониторах время отклика составляет всего 0,03 мс (GtG), а также имеется поддержка NVIDIA G-SYNC Compatible и Adaptive-Sync, обеспечивающая плавное изменение кадров без разрывов изображения.

Среди интерфейсов – два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-хаб 3.2 с портами быстрой зарядки. Мониторы совместимы с игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series X/S, поддерживая режим QHD 120 Гц.

Дополнения

Для удобства пользователей предусмотрено приложение AOC G-Menu для настройки профилей и параметров изображения, а также функции PiP/PbP для одновременной работы с несколькими источниками сигнала. В комплекте поставляются кабели HDMI и DisplayPort длиной 1,8 метра.

Выход мониторов AOC GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR можно ожидать в середине ноября 2025 года. Цена младшей модели составит 23 999 грн, а старшей – 28 999 грн.