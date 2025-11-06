Ігрові монітори AOC із матрицями QD-OLED підтримують частоту до 360 Гц

Бренд AGON представив перші QD-OLED монітори у лінійці AOC GAMING. Компанія AOC анонсувала дві 27-дюймові моделі Q27G4ZDR і Q27G4SDR, які отримали панелі з високим контрастом, швидким відгуком і частотою оновлення 240 Гц і 360 Гц відповідно.

Обидві новинки стали першими представниками серії AOC GAMING, виконаними на базі QD-OLED-технології, що поєднує найглибший темний колір OLED та високу яскравість QD-дисплеїв. Вони забезпечують широке кольорове охоплення – 147,6% sRGB і 99,1% DCI-P3, роздільну здатність QHD (2560×1440) при щільності 110,84 пікселя на дюйм, а також 10-бітну глибину кольору з можливістю відтворювати більше 1,0.

Як і інші OLED-моделі серії AGON by AOC, обидва монітори отримали систему OLED Care для запобігання вигоранню та трирічну гарантію, що покриває цю проблему при дотриманні правил експлуатації.

Характеристики моніторів AOC

Модель AOC AGON Q27G4ZDR працює з частотою 240 Гц і підтримує стандарт HDR10 з яскравістю 400 ніт (APL 10%) та контрастністю 1 500 000:1.

AOC AGON Q27G4SDR із частотою 360 Гц має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400, забезпечуючи пікову яскравість 1000 ниток (APL 3%) та більш глибоке відображення чорного кольору.

В обох моніторах час відгуку складає всього 0,03 мс (GtG), а також є підтримка NVIDIA G-SYNC Compatible та Adaptive-Sync, що забезпечує плавну зміну кадрів без розривів зображення.

Серед інтерфейсів – два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 та USB-хаб 3.2 з портами швидкої зарядки. Монітори сумісні з ігровими консолями PlayStation 5 та Xbox Series X/S, підтримуючи режим QHD 120 Гц.

Доповнення

Для зручності користувачів передбачено програму AOC G-Menu для налаштування профілів та параметрів зображення, а також функції PiP/PbP для одночасної роботи з кількома джерелами сигналу. У комплекті постачаються кабелі HDMI та DisplayPort завдовжки 1,8 метра.

Вихід моніторів AOC GAMING Q27G4ZDR та Q27G4SDR очікується в середині листопада 2025 року. Ціна молодшої моделі становитиме 23 999 грн., а старшої – 28 999 грн.