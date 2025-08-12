Игровой монитор Redmi A24 (2026) с поддержкой 144 Гц стоит $65

Xiaomi расширила линейку доступных мониторов, выпустив модель Redmi A24 (2026), ориентированную на геймеров.

Устройство оснащено 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Заявленный охват цветового пространства sRGB — 99%, пиковая яркость — 300 нит.

Дизайн выполнен в строгом стиле: чёрный корпус, тонкие рамки сверху и по бокам. На корпусе предусмотрены разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а крепление VESA позволяет установить монитор на стену.

В Китае новинка продаётся по цене $65 (в пересчёте с юаней). О планах по глобальному запуску пока не сообщается.

Ранее Xiaomi объявила о скором выходе нового геймерского монитора под брендом Redmi. Redmi Monitor G Pro 27U позиционируется как наследник предыдущего дисплея Redmi Display G Pro 27, при этом новая версия получила заметное обновление технических характеристик.

Монитор оборудован экраном с разрешением 4K и подсветкой Mini LED. В конструкции предусмотрено 1 152 зоны локального затемнения, благодаря которым пиковая яркость достигает 1 600 нит — это примерно на 60% выше по сравнению с предшественником. Устройство соответствует требованиям стандарта VESA DisplayHDR 1000 и поддерживает технологию Dolby Vision HDR, что позволяет отображать насыщенные цвета и детализированную картинку даже в динамичных сценах.

В дисплее используется матрица типа Fast IPS. Базово она работает в разрешении 4K с частотой обновления 160 Гц. Однако предусмотрен и альтернативный режим: при снижении разрешения до 1080p монитор способен переключаться на частоту 320 Гц, что будет актуально для пользователей, увлечённых киберспортом. Цветовой охват охватывает 99% пространств Adobe RGB и DCI-P3, что делает модель подходящей не только для игр, но и для профессиональной графики и цветокоррекции.

Из доступных интерфейсов заявлены HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. В корпус встроены два динамика мощностью по 5 Вт, а также предусмотрен USB-хаб. Одной из особенностей устройства стала предустановленная система HyperOS 2 — она позволяет использовать монитор в качестве интеллектуального телевизора. нформации о доступности модели за пределами Китая, как и стоимости, пока нет.

Параллельно с анонсом флагманской модели компания также представила более доступный игровой монитор — Redmi G27Q 240Hz. Устройство получило 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2K (2560×1440 пикселей), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. В модели реализована поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая помогает минимизировать задержки и устранить артефакты изображения. Стоимость новинки составила 165 долларов.