Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $6512.08.25
Xiaomi розширила лінійку доступних моніторів, випустивши модель Redmi A24 (2026), орієнтовану на геймерів.
Пристрій оснащений 23,8-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 144 Гц. Заявлене охоплення колірного простору sRGB – 99%, пікова яскравість – 300 нит.
Дизайн виконаний у строгому стилі: чорний корпус, тонкі рамки зверху та з боків. На корпусі передбачені роз’єми DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0, а кріплення VESA дозволяє встановити монітор на стіну.
У Китаї новинка продається за ціною 65 доларів (у перерахунку з юанів). Про плани глобального запуску поки не повідомляється.
Раніше Xiaomi оголосила про швидкий вихід нового геймерського монітора під брендом Redmi. Redmi Monitor G Pro 27U позиціонується як спадкоємець попереднього дисплея Redmi Display G Pro 27, при цьому нова версія отримала помітне оновлення технічних характеристик.
Монітор обладнаний екраном з роздільною здатністю 4K та підсвічуванням Mini LED. У конструкції передбачено 1152 зони локального затемнення, завдяки яким пікова яскравість досягає 1600 нит – це приблизно на 60% вище в порівнянні з попередником. Пристрій відповідає вимогам стандарту VESA DisplayHDR 1000 та підтримує технологію Dolby Vision HDR, що дозволяє відображати насичені кольори та деталізовану картинку навіть у динамічних сценах.
На дисплеї використовується матриця типу Fast IPS. Базово вона працює у роздільній здатності 4K з частотою оновлення 160 Гц. Однак передбачений і альтернативний режим: при зниженні роздільної здатності до 1080p монітор здатний перемикатися на частоту 320 Гц, що буде актуальним для користувачів, захоплених кіберспортом. Колірне охоплення охоплює 99% просторів Adobe RGB і DCI-P3, що робить модель придатною не тільки для ігор, але і для професійної графіки та корекції кольорів.
З доступних інтерфейсів заявлені HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. У корпус вбудовано два динаміки потужністю по 5 Вт, а також передбачений USB-хаб. Однією з особливостей пристрою стала встановлена система HyperOS 2 – вона дозволяє використовувати монітор як інтелектуальний телевізор. інформації про доступність моделі за межами Китаю, як і вартості, поки що немає.
Паралельно з анонсом флагманської моделі компанія також представила доступніший ігровий монітор – Redmi G27Q 240Hz. Пристрій отримав 27-дюймову Fast IPS-панель з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів), частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 1 мс. У моделі реалізовано підтримку технології AMD FreeSync Premium, яка допомагає мінімізувати затримки та усунути артефакти зображення. Вартість новинки становила 165 доларів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65 Redmi Xiaomi монiтор
Xiaomi розширила лінійку доступних моніторів, випустивши модель Redmi A24 (2026), орієнтовану на геймерів.
UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв зарядка
UGREEN представила універсальний блок живлення потужністю 500 Вт, який розрахований на одночасну зарядку до шести пристроїв.
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65
UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості
IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів
WhatsApp отримає чати для користувачів без облікового запису
TP-Link BE3600 – портативний роутер з Wi-Fi 7 та вбудованим VPN
LG випустила 27-дюймову OLED панель із частотою 540-720 Гц
ASUS V500 Mini Tower – універсальний та недорогий десктоп
OpenAI запустила нову версію ШІ чат-бота GPT-5: що нового?
iFixit: ремонт смартфона Samsung Galaxy Flip7 оцінили на трійку
ВПС США закуплять Tesla Cybertruck для використання як мішені
Google додала в Gemini режим оповідача
Дрони XAiDEN поєднуються в рої по 100 штук з управлінням ШІ
Rogbid M2 – перший у світі смарт-годинник з корпусом з вольфраму