Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65

Xiaomi розширила лінійку доступних моніторів, випустивши модель Redmi A24 (2026), орієнтовану на геймерів.

Пристрій оснащений 23,8-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 144 Гц. Заявлене охоплення колірного простору sRGB – 99%, пікова яскравість – 300 нит.

Дизайн виконаний у строгому стилі: чорний корпус, тонкі рамки зверху та з боків. На корпусі передбачені роз’єми DisplayPort 1.4 та HDMI 2.0, а кріплення VESA дозволяє встановити монітор на стіну.

У Китаї новинка продається за ціною 65 доларів (у перерахунку з юанів). Про плани глобального запуску поки не повідомляється.

Раніше Xiaomi оголосила про швидкий вихід нового геймерського монітора під брендом Redmi. Redmi Monitor G Pro 27U позиціонується як спадкоємець попереднього дисплея Redmi Display G Pro 27, при цьому нова версія отримала помітне оновлення технічних характеристик.

Монітор обладнаний екраном з роздільною здатністю 4K та підсвічуванням Mini LED. У конструкції передбачено 1152 зони локального затемнення, завдяки яким пікова яскравість досягає 1600 нит – це приблизно на 60% вище в порівнянні з попередником. Пристрій відповідає вимогам стандарту VESA DisplayHDR 1000 та підтримує технологію Dolby Vision HDR, що дозволяє відображати насичені кольори та деталізовану картинку навіть у динамічних сценах.

На дисплеї використовується матриця типу Fast IPS. Базово вона працює у роздільній здатності 4K з частотою оновлення 160 Гц. Однак передбачений і альтернативний режим: при зниженні роздільної здатності до 1080p монітор здатний перемикатися на частоту 320 Гц, що буде актуальним для користувачів, захоплених кіберспортом. Колірне охоплення охоплює 99% просторів Adobe RGB і DCI-P3, що робить модель придатною не тільки для ігор, але і для професійної графіки та корекції кольорів.

З доступних інтерфейсів заявлені HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. У корпус вбудовано два динаміки потужністю по 5 Вт, а також передбачений USB-хаб. Однією з особливостей пристрою стала встановлена система HyperOS 2 – вона дозволяє використовувати монітор як інтелектуальний телевізор. інформації про доступність моделі за межами Китаю, як і вартості, поки що немає.

Паралельно з анонсом флагманської моделі компанія також представила доступніший ігровий монітор – Redmi G27Q 240Hz. Пристрій отримав 27-дюймову Fast IPS-панель з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів), частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 1 мс. У моделі реалізовано підтримку технології AMD FreeSync Premium, яка допомагає мінімізувати затримки та усунути артефакти зображення. Вартість новинки становила 165 доларів.