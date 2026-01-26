 

Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200

26.01.26

MSI MAG 345CQRF E20

 

MSI представила новый доступный игровой монитор MAG 345CQRF E20, который предлагает ультраширокий дисплей с частотой обновления 200 Гц по цене около $200.

 

Ранее компания показала флагманский MPG 341CQR X36 UWQHD с панелью Samsung пятого поколения и пиксельной структурой V-Stripe RGB. Этот монитор выглядит и ощущается как топовое решение, но и стоит соответственно — более $1100. Для массовой аудитории MSI традиционно развивает линейку MAG, и именно в ней появилась новая модель, ориентированная на геймеров, которые не хотят переплачивать.

 

Оснащение монитора MSI MAG 345CQRF E20

 

MSI MAG 345CQRF E20 — это UWQHD-монитор с диагональю 34 дюйма и изогнутым экраном с кривизной 1000R. Максимальное разрешение составляет 3440×1440 пикселей, а частота обновления достигает 200 Гц — на 20 Гц больше, чем у предыдущей модели. В основе используется VA-панель с максимальной яркостью 300 нит.

 

Среди поддерживаемых технологий заявлены охват 110% цветового пространства sRGB, время отклика 0,5 мс GTG, adaptive-sync для снижения разрывов изображения и базовые HDR-возможности. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a — их возможностей достаточно для заявленных характеристик. Также имеется 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

 

Подставка позволяет регулировать высоту панели в диапазоне 0–100 мм, поворачивать экран на 30 градусов и наклонять его в пределах 5–20 градусов.

 

Ключевое преимущество MSI MAG 345CQRF E20 — цена. В Китае монитор оценили в 1599 юаней, что эквивалентно примерно $230. С учётом того, что цены на китайском рынке зачастую выше, в США стоимость может приблизиться к $200. Для 34-дюймового UWQHD-монитора с частотой обновления 200 Гц это выглядит более чем привлекательно.


Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200  
