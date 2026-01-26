Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200  

Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $20026.01.26
MSI представила новый доступный игровой монитор MAG 345CQRF E20, который предлагает ультраширокий дисплей с частотой обновления 200 Гц по цене около $200.
Ранее компания показала флагманский MPG 341CQR X36 UWQHD с панелью Samsung пятого поколения и пиксельной структурой V-Stripe RGB. Этот монитор выглядит и ощущается как топовое решение, но и стоит соответственно — более $1100. Для массовой аудитории MSI традиционно развивает линейку MAG, и именно в ней появилась новая модель, ориентированная на геймеров, которые не хотят переплачивать.
Оснащение монитора MSI MAG 345CQRF E20
MSI MAG 345CQRF E20 — это UWQHD-монитор с диагональю 34 дюйма и изогнутым экраном с кривизной 1000R. Максимальное разрешение составляет 3440×1440 пикселей, а частота обновления достигает 200 Гц — на 20 Гц больше, чем у предыдущей модели. В основе используется VA-панель с максимальной яркостью 300 нит.
Среди поддерживаемых технологий заявлены охват 110% цветового пространства sRGB, время отклика 0,5 мс GTG, adaptive-sync для снижения разрывов изображения и базовые HDR-возможности. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a — их возможностей достаточно для заявленных характеристик. Также имеется 3,5-мм аудиоразъём для наушников.
Подставка позволяет регулировать высоту панели в диапазоне 0–100 мм, поворачивать экран на 30 градусов и наклонять его в пределах 5–20 градусов.
Ключевое преимущество MSI MAG 345CQRF E20 — цена. В Китае монитор оценили в 1599 юаней, что эквивалентно примерно $230. С учётом того, что цены на китайском рынке зачастую выше, в США стоимость может приблизиться к $200. Для 34-дюймового UWQHD-монитора с частотой обновления 200 Гц это выглядит более чем привлекательно.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200 MSI монитор
MSI представила новый доступный игровой монитор MAG 345CQRF E20, который предлагает ультраширокий дисплей с частотой обновления 200 Гц по цене около $200.
Sony LinkBuds Clip Open — Bluetooth наушники в формате клипсы с защитой IPX4 Bluetooth Sony наушники
Sony LinkBuds Clip Open получили фирменные технологии улучшения звука Sony, включая DSEE и алгоритмы обработки голоса на базе искусственного интеллекта.
Игровой монитор MSI MAG 345CQRF E20 разрешением 3440×1440 и частотой 200 Гц стоит $200
TikTok окончательно перешёл под управлением компании из США
Новые тарифы Киевстар в 2026 году: минимальная цена — 370 грн
Google обновила интерфейс помощника ИИ на Android
Hyundai Staria выпустят в версии туристического кемпера
Сервис CreepyLink даст создать самые подозрительные короткие ссылки
Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах
Garmin Approach J1 — умные часы для гольфа
Киевстар покупает часть бизнеса Comfy
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника
Раздачи игр в Epic Games Store поднимают их продажи в Steam