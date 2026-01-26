 

Ігровий монітор MSI MAG 345CQRF E20 роздільною здатністю 3440×1440 і частотою 200 Гц коштує $200

MSI MAG 345CQRF E20

 

MSI представила новий доступний ігровий монітор MAG 345CQRF E20, який пропонує ультраширокий дисплей із частотою оновлення 200 Гц за ціною близько $200.

 

Раніше компанія показала флагманський MPG 341CQR X36 UWQHD з панеллю Samsung п’ятого покоління та піксельною структурою V-Stripe RGB. Цей монітор виглядає і відчувається як топове рішення, але й коштує відповідно більше $1100. Для масової аудиторії MSI традиційно розвиває лінійку MAG і саме в ній з’явилася нова модель, орієнтована на геймерів, які не хочуть переплачувати.

 

Оснащення монітору MSI MAG 345CQRF E20

 

MSI MAG 345CQRF E20 – це UWQHD-монітор з діагоналлю 34 дюйми та вигнутим екраном з кривизною 1000R. Максимальна роздільна здатність становить 3440×1440 пікселів, а частота оновлення досягає 200 Гц – на 20 Гц більше, ніж у попередньої моделі. В основі використовується VA-панель з максимальною яскравістю 300 ніт.

 

Серед технологій, що підтримуються, заявлені охоплення 110% колірного простору sRGB, час відгуку 0,5 мс GTG, adaptive-sync для зниження розривів зображення і базові HDR-можливості. Для підключення передбачені порти HDMI 2.0b та DisplayPort 1.4a — їх можливостей достатньо для заявлених характеристик. Також є 3,5-мм аудіороз’єм для навушників.

 

Підставка дозволяє регулювати висоту панелі в діапазоні 0-100 мм, повертати екран на 30 градусів та нахиляти його в межах 5-20 градусів.

 

Ключова перевага MSI MAG 345CQRF E20 — ціна. У Китаї монітор оцінили у 1599 юанів, що еквівалентно приблизно $230. З урахуванням того, що ціни на китайському ринку найчастіше вищі, у США вартість може наблизитися до $200. Для 34-дюймового UWQHD-монітора із частотою оновлення 200 Гц це виглядає більш ніж привабливо.


