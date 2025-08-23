Игра Warhammer 40K: Dawn of War 4 в 2026 году сразу на ПК23.08.25
На Gamescom Opening Night Live представили Warhammer 40K: Dawn of War IV. Игра выйдет в 2026 году на ПК. Разработчиком выступает немецкая студия King Art Games, известная по Iron Harvest, а издателем станет Deep Silver. Это первая часть серии Dawn of War, которую не создаёт Relic Entertainment — авторы оригинальной трилогии, выходившей с 2004 года.
Dawn of War IV позиционируется как возвращение к истокам жанра с акцентом на классическую стратегию в реальном времени. В игре будут четыре фракции, среди которых дебютирует Adeptus Mechanicus. Для каждой фракции предусмотрена своя сюжетная кампания с CGI-заставками и полностью анимированными катсценами. В общей сложности кампания насчитывает более 70 миссий, которые можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе. Сценарий написал Джон Френч, автор официальных романов во вселенной Warhammer 40K.
Помимо сюжетного режима, игра получит Last Stand, Skirmish и мультиплеерные бои в форматах 1v1, 2v2 и 3v3. Также предусмотрена возможность играть против ИИ. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam. Анонс состоялся после выхода ремастера первой Dawn of War, вышедшего ранее в этом году.
