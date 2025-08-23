Гра Warhammer 40K: Dawn of War 4 у 2026 році відразу на ПК23.08.25
На Gamescom Opening Night Live представили Warhammer 40K: Dawn of War IV. Гра вийде 2026 року на ПК. Розробником виступає німецька студія King Art Games, відома за Iron Harvest, а видавцем стане Deep Silver. Це перша частина серії Dawn of War, яку не створює Relic Entertainment – автори оригінальної трилогії, яка виходила з 2004 року.
Dawn of War IV позиціонується як повернення до джерел жанру з акцентом на класичну стратегію в реальному часі. У грі будуть чотири фракції, серед яких дебютує Adeptus Mechanicus. Для кожної фракції передбачена своя сюжетна кампанія із CGI-заставками та повністю анімованими катсценами. Загалом кампанія налічує понад 70 місій, які можна проходити як поодинці, так і в кооперативі. Сценарій написав Джон Френч, автор офіційних романів у всесвіті Warhammer 40K.
Крім сюжетного режиму, гра отримає Last Stand, Skirmish та мультиплеєрні бої у форматах 1v1, 2v2 та 3v3. Також передбачено можливість грати проти ІІ. Гра вже можна додати до списку бажаного в Steam. Анонс відбувся після виходу ремайстра першої Dawn of War, що вийшов цього року.
