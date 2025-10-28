Игра Fallout 4 Anniversary Edition — переиздание к 10-летию игры

Bethesda объявила о выпуске Fallout 4 Anniversary Edition — переиздания, приуроченного к десятилетию выхода игры. Премьера состоится 10 ноября 2025 года, а версии появятся на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

В состав Anniversary Edition войдёт оригинальная игра, все шесть официальных дополнений — Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop и Nuka-World, а также более 150 модификаций из Creation Club и обновлённый интерфейс для работы с пользовательскими модами. Среди нового контента — дополнительные варианты внешности для собаки-компаньона и другие косметические изменения.

Старт продаж переиздания запланирован за несколько месяцев до выхода второго сезона сериала Fallout на Prime Video, премьера которого намечена на 17 декабря. Таким чином, поклонники смогут вновь вернуться в постапокалиптический сеттинг перед продолжением телесюжетной истории.

Bethesda также подтвердила, что в 2026 году Fallout 4 Anniversary Edition выйдет на Nintendo Switch 2.

Во время ежегодного события Fallout Day компания сообщила и о расширении контента для Fallout Shelter и Fallout 76. В завершение презентации Тодд Говард отметил, что студия уже готовит новые проекты во вселенной Fallout.