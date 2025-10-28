Гра Fallout 4 Anniversary Edition – перевидання до 10-річчя гри28.10.25
Bethesda оголосила про випуск Fallout 4 Anniversary Edition – перевидання, присвячене десятиріччю виходу гри. Прем’єра відбудеться 10 листопада 2025 року, а версії з’являться на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S.
До складу Anniversary Edition увійде оригінальна гра, всі шість офіційних доповнень – Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop та Nuka-World, а також понад 150 модифікацій з Creation Club та оновлений інтерфейс для роботи з модами користувача. Серед нового контенту – додаткові варіанти зовнішності для собаки-компаньйона та інші косметичні зміни.
Старт продажів перевидання запланований за кілька місяців до виходу другого сезону серіалу Fallout на Prime Video, прем’єра якого запланована на 17 грудня. Таким чином, шанувальники зможуть знову повернутися до постапокаліптичного сеттингу перед продовженням телесюжетної історії.
Bethesda також підтвердила, що у 2026 році Fallout 4 Anniversary Edition вийде на Nintendo Switch 2.
Під час щорічної події Fallout Day компанія повідомила і про розширення контенту для Fallout Shelter та Fallout 76. На завершення презентації Тодд Говард зазначив, що студія вже готує нові проекти у всесвіті Fallout.
