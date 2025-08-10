iFixit: ремонт смартфона Samsung Galaxy Flip7 оценили на тройку

Известный портал iFixit, специализирующийся на оценке ремонтопригодности техники, присвоил новому складному смартфону Samsung Galaxy Z Flip 7 всего 3 из 10 баллов. По словам экспертов, замена аккумулятора и особенно гибкого дисплея вызывает серьёзные сложности.

В чём проблема



Как отмечают в iFixit, сложная конструкция складных устройств сама по себе делает ремонт более трудоёмким по сравнению с монолитными моделями. Однако в случае с Flip 7 наблюдаются и дополнительные практические затруднения. Например, гибкий дисплей крепко приклеен к рамке, и попытка его отделить сопряжена с высоким риском повреждения. Аналогичная ситуация с батареей — она зафиксирована по всей площади, что сильно осложняет её демонтаж.

Общие тенденции



Ранее аналогичную низкую оценку получил и Galaxy Fold 7, где проблемы возникли с другим типом шарнира и аккумулятором. В целом, как подчёркивают в iFixit, современные смартфоны становятся всё более компактными и технологичными, но это почти всегда идёт в ущерб ремонтопригодности.

Пользователи предпочитают ультратонкие устройства с большими экранами, однако при поломке или износе компонентов ремонт оказывается не только дорогим, но и технически сложным, что делает такие устройства практически «одноразовыми».