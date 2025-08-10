iFixit: ремонт смартфона Samsung Galaxy Flip7 оцінили на трійку10.08.25
Відомий портал iFixit, що спеціалізується на оцінці ремонтопридатності техніки, привласнив новому доладному смартфону Samsung Galaxy Z Flip 7 всього 3. За словами експертів, заміна акумулятора та особливо гнучкого дисплея викликає серйозні складнощі.
У чому проблема
Як відзначають в iFixit, складна конструкція складних пристроїв сама по собі робить ремонт більш трудомістким у порівнянні з монолітними моделями. Однак у випадку з Flip 7 спостерігаються і додаткові практичні труднощі. Наприклад, гнучкий дисплей міцно приклеєний до рамки, і спроба відокремити його пов’язана з високим ризиком пошкодження. Аналогічна ситуація з батареєю вона зафіксована по всій площі, що сильно ускладнює її демонтаж.
Загальні тенденції
Раніше аналогічну низьку оцінку отримав і Galaxy Fold 7, де проблеми виникли з іншим типом шарніра та акумулятором. В цілому, як підкреслюють в iFixit, сучасні смартфони стають все більш компактними і технологічними, але це майже завжди шкодить ремонтопридатності.
Користувачі віддають перевагу ультратонким пристроям з великими екранами, проте при поломці або зносі компонентів ремонт виявляється не тільки дорогим, але й технічно складним, що робить такі пристрої практично «одноразовими».
iFixit присвоїв новому складаному смартфону Samsung Galaxy Z Flip 7 лише 3 з 10 балів. Наприклад, гнучкий дисплей міцно приклеєний до рамки.
