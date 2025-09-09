IFA 2025: новый игровой ноутбук Lenovo Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D и трио мониторов09.09.25
Lenovo представила новый игровой ноутбук Legion Pro 7 с мобильным процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D Fire Range Zen 5, который имеет 16 ядер и 144 МБ кэша, а в паре с ним работает видеокарта NVIDIA RTX 5080 с TGP 175 Вт.
Игры отображаются на 16-дюймовом OLED-экране с разрешением 2560×1600, частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,08 мс. Доступно до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель PCIe 5.0 объемом до 2 ТБ. Legion Pro 7 оснащён разъёмами USB 3.2 Type-A и Type-C, HDMI 2.1, комбинированным аудиоразъёмом и Ethernet, а также аудиосистемой с четырьмя динамиками с настройками Nahimic.
Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, имеет RGB-подсветку каждой клавиши, клавиатуру с функцией 100% защиты от ореолов и возможностью замены колпачков, а также 5 МП веб-камеру. Размеры устройства составляют 364,378×275,94×21,9–26,65 мм, вес — 2,72 кг. Продажи начнутся в ноябре по цене от $2399.
Новые мониторы Lenovo на IFA 2025
Кроме того, Lenovo расширяет линейку игровых мониторов тремя моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 и 27Q-10. Модели 32UD-10 и 27UD-10 оснащены OLED-панелями PureSight с разрешением 4K, частотой обновления до 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, плотностью пикселей 140 и 166 PPI соответственно, охватом 99% sRGB и 99% DCI-P3, коэффициентом контрастности 1 500 000:1 и пиковой яркостью 1000 нит.
Они имеют USB-C, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также встроенный USB-хаб. Legion Pro 27Q-10 основан на панели PureSight OLED с разрешением QHD, частотой обновления 280 Гц и временем отклика 0,3 мс; он поддерживает DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, USB-C отсутствует, но есть USB-хаб. Модели 27Q-10 и 27UD-10 поступят в продажу в ноябре по цене $699 и $999, а 32UD-10 — в октябре за $1099.
