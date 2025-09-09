IFA 2025: новий ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та тріо моніторів

Lenovo представила новий ігровий ноутбук Legion Pro 7 з мобільним процесором AMD Ryzen 9 9955HX3D Fire Range Zen 5, який має 16 ядер та 144 МБ кешу, а в парі з ним працює відеокарта NVIDIA RTX 5080 з TGP 175 Вт.

Ігри відображаються на 16-дюймовому OLED-екрані з роздільною здатністю 2560х1600, частотою оновлення до 240 Гц і часом відгуку 0,08 мс. Доступно до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та твердотільний накопичувач PCIe 5.0 об’ємом до 2 ТБ. Legion Pro 7 оснащений роз’ємами USB 3.2 Type-A та Type-C, HDMI 2.1, комбінованим аудіороз’ємом та Ethernet, а також аудіосистемою з чотирма динаміками з настройками Nahimic.

Ноутбук підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, має RGB-підсвічування кожної клавіші, клавіатуру з функцією 100% захисту від ореолів та можливістю заміни ковпачків, а також 5 МП веб-камеру. Розміри пристрою становлять 364,378×275,94×21,9–26,65 мм, вага – 2,72 кг. Продаж розпочнеться в листопаді за ціною від $2399.

Нові монітори Lenovo на IFA 2025

Крім того, Lenovo розширює лінійку ігрових моніторів трьома моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 та 27Q-10. Моделі 32UD-10 і 27UD-10 оснащені OLED-панелями PureSight з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення до 240 Гц, часом відгуку 0,03 мс, щільністю пікселів 140 і 166 PPI відповідно, охопленням 99% sRGB і 90% DCI 000:1 та пікової яскравістю 1000 нит.

Вони мають USB-C, DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1, а також вбудований USB-хаб. Legion Pro 27Q-10 заснований на панелі PureSight OLED з роздільною здатністю QHD, частотою оновлення 280 Гц і часом відгуку 0,3 мс; він підтримує DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1, USB-C відсутня, але є USB-хаб. Моделі 27Q-10 та 27UD-10 надійдуть у продаж у листопаді за ціною $699 та $999, а 32UD-10 – у жовтні за $1099.