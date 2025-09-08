IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex — ноутбук с поворотным дисплеем

На выставке IFA 2025 Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex с поворотным дисплеем, который можно разворачивать на 90 градусов. Экран поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную ориентацию, а система автоматически подстраивается под положение панели.

ThinkBook VertiFlex оснащён 14-дюймовым дисплеем, корпус имеет толщину 17,9 мм и весит 1,39 кг. Вертикальный режим позиционируется как удобный для многозадачности, работы с кодом или документами. В этой ориентации также можно синхронизировать устройство со смартфоном через приложение Lenovo Smart Connect и выводить содержимое телефона на экран ноутбука. В остальном концепт выглядит как обычный ноутбук, но Lenovo пока не уточняет, выйдет ли он на рынок.

Кроме того, компания показала прототип подставки Smart Motion. Она соединяется с ноутбуком, использует его камеру для отслеживания лица пользователя и одновременно выполняет роль док-станции с набором необходимых портов. На той же выставке Lenovo представила второе поколение игровой консоли Legion Go. Новая версия получила аккумулятор увеличенной почти вдвое ёмкости, свежие процессоры и более высокую цену.

Ранее, на CES 2025, компания демонстрировала другие экспериментальные устройства — ноутбук с раздвижным дисплеем ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, модель Yoga Solar PC с солнечной панелью и складной ThinkBook Flip AI PC.