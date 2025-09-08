IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex – ноутбук з поворотним дисплеєм08.09.25
На виставці IFA 2025 Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook VertiFlex із поворотним дисплеєм, який можна розгортати на 90 градусів. Екран підтримує як горизонтальну, так і вертикальну орієнтацію, система автоматично підлаштовується під положення панелі.
ThinkBook VertiFlex оснащений 14-дюймовим дисплеєм, корпус має товщину 17,9 мм та важить 1,39 кг. Вертикальний режим позиціонується як зручний багатозадачності, роботи з кодом чи документами. У цій орієнтації також можна синхронізувати пристрій зі смартфоном через Lenovo Smart Connect і виводити вміст телефону на екран ноутбука. В іншому концепт виглядає як звичайний ноутбук, але Lenovo поки що не уточнює, чи вийде він на ринок.
Крім того, компанія показала макет підставки Smart Motion. Вона з’єднується з ноутбуком, використовує камеру для відстеження обличчя користувача і одночасно виконує роль док-станції з набором необхідних портів. На тій же виставці Lenovo презентувала друге покоління ігрової консолі Legion Go. Нова версія отримала акумулятор збільшеної майже вдвічі ємності, свіжі процесори та вищу ціну.
Раніше, на CES 2025, компанія демонструвала інші експериментальні пристрої – ноутбук з розсувним дисплеєм ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, модель Yoga Solar PC із сонячною панеллю та доладний ThinkBook Flip AI PC.
