IDC: продажи планшетов выросли на 13,1% из-за повышения тарифов

По данным IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, во втором квартале 2025 года глобальные поставки планшетов достигли 38,3 млн единиц, что на 13,1% больше, чем годом ранее.

Факторы роста рынка планшетов

продолжение позитивной динамики с I квартала;

расширение образовательных программ;

увеличение запасов в США перед ожидаемым ростом тарифов;

появление большего числа доступных моделей для развивающихся рынков;

ускоренная замена устройств на фоне «AI-лихорадки».

Лидеры рынка планшетов

Amazon — рост продаж на 205% за год, возвращение в топ-5 производителей;

Xiaomi — рост на 42%, второе место по темпам;

Apple, Samsung и Lenovo также показали рост, но наименьший результат у Apple — +2,4%, что связывают с отсутствием громких анонсов и меньшей чувствительностью покупателей к ценам.

Аналитики считают, что столь резкий подъём, особенно в США, связан с политической турбулентностью. В ближайшей перспективе прогнозируется спад продаж из-за насыщения рынка, заполнения каналов сбыта и возможного введения новых тарифов.