IDC: продажи планшетов выросли на 13,1% из-за повышения тарифов12.08.25
По данным IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, во втором квартале 2025 года глобальные поставки планшетов достигли 38,3 млн единиц, что на 13,1% больше, чем годом ранее.
Факторы роста рынка планшетов
- продолжение позитивной динамики с I квартала;
- расширение образовательных программ;
- увеличение запасов в США перед ожидаемым ростом тарифов;
- появление большего числа доступных моделей для развивающихся рынков;
- ускоренная замена устройств на фоне «AI-лихорадки».
Лидеры рынка планшетов
- Amazon — рост продаж на 205% за год, возвращение в топ-5 производителей;
- Xiaomi — рост на 42%, второе место по темпам;
- Apple, Samsung и Lenovo также показали рост, но наименьший результат у Apple — +2,4%, что связывают с отсутствием громких анонсов и меньшей чувствительностью покупателей к ценам.
Аналитики считают, что столь резкий подъём, особенно в США, связан с политической турбулентностью. В ближайшей перспективе прогнозируется спад продаж из-за насыщения рынка, заполнения каналов сбыта и возможного введения новых тарифов.
