IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів

За даними IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, у другому кварталі 2025 року глобальні постачання планшетів досягли 38,3 млн. одиниць, що на 13,1% більше, ніж роком раніше.

Фактори зростання ринку планшетів

продовження позитивної динаміки з I кварталу;

розширення освітніх програм;

збільшення запасів у США перед очікуваним зростанням тарифів;

поява більшої кількості доступних моделей для ринків, що розвиваються;

прискорена заміна пристроїв на фоні «AI-лихоманки».

Лідери ринку планшетів

Amazon — зростання продажів на 205% за рік, повернення до топ-5 виробників;

Xiaomi — зростання на 42%, друге місце за темпами;

Apple, Samsung та Lenovo також показали зростання, але найменший результат у Apple — +2,4%, що пов’язують із відсутністю гучних анонсів та меншою чутливістю покупців до цін.

Аналітики вважають, що такий різкий підйом, особливо в США, пов’язаний із політичною турбулентністю. У найближчій перспективі прогнозується спад продажів через насичення ринку, заповнення каналів збуту та можливого запровадження нових тарифів.