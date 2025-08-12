IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів12.08.25
За даними IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, у другому кварталі 2025 року глобальні постачання планшетів досягли 38,3 млн. одиниць, що на 13,1% більше, ніж роком раніше.
Фактори зростання ринку планшетів
- продовження позитивної динаміки з I кварталу;
- розширення освітніх програм;
- збільшення запасів у США перед очікуваним зростанням тарифів;
- поява більшої кількості доступних моделей для ринків, що розвиваються;
- прискорена заміна пристроїв на фоні «AI-лихоманки».
Лідери ринку планшетів
- Amazon — зростання продажів на 205% за рік, повернення до топ-5 виробників;
- Xiaomi — зростання на 42%, друге місце за темпами;
- Apple, Samsung та Lenovo також показали зростання, але найменший результат у Apple — +2,4%, що пов’язують із відсутністю гучних анонсів та меншою чутливістю покупців до цін.
Аналітики вважають, що такий різкий підйом, особливо в США, пов’язаний із політичною турбулентністю. У найближчій перспективі прогнозується спад продажів через насичення ринку, заповнення каналів збуту та можливого запровадження нових тарифів.
