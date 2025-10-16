IDC: несмотря на торговую войну рынок смартфонов растет16.10.25
Аналитическая компания IDC опубликовала новый отчет о состоянии мирового рынка смартфонов, согласно которому отрасль продолжает демонстрировать уверенный рост, несмотря на торговые ограничения и повышение тарифов. В третьем квартале 2025 года поставки смартфонов увеличились на 2,6% год к году, достигнув 322,7 млн. устройств.
Специалисты объясняют положительную динамику рядом факторов – в частности, улучшением автономности, интеграцией искусственного интеллекта в мобильные решения, а также развитием новых форм-факторов, таких как складные и ультратонкие смартфоны.
Лидеры рынка
Наибольший рост продемонстрировала Samsung, укрепившая свои позиции с долей 19% и поставками около 61,4 млн смартфонов — на 3,7 млн больше, чем в прошлом. Компания сумела увеличить продажи не только среди бюджетных моделей, но и в премиальном сегменте благодаря успеху Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.
Apple также зафиксировала рекордные результаты – 58,6 млн проданных устройств, что стало самым успешным кварталом в истории компании. Основной всплеск спроса традиционно пришелся на сентябрь, когда стартовали продажи iPhone 17, хотя из-за ограниченной логистики часть поставок переносилась. Эксперты прогнозируют, что праздничный четвертый квартал сохранит высокие показатели, но дальнейший рост может замедлиться. В то же время в 2026 году Apple, по слухам, планирует изменить цикл запусков и презентовать новые модели в первой половине года.
Xiaomi показала умеренный, но стабильный рост – с долей 13,5% компания поставила около 42,8 млн смартфонов. Основные успехи связаны с возвращением на рынки Европы и Латинской Америки, а также с активным продвижением флагманской линейки Xiaomi 17, которая ожидается в четвертом квартале.
Transsion, известная благодаря брендам Infinix и Tecno, увеличила свою долю до 9%, что составляет около 3,5 млн. новых устройств в годовом приросте. Спрос на смартфоны компании остается высоким преимущественно в Африке и Юго-Восточной Азии.
Пятерку лидеров замыкает Vivo, которая также зафиксировала уверенный рост продаж. В то же время, меньшие производители постепенно теряют рыночные позиции: если в прошлом году их совокупная доля составляла 104,5 млн устройств, то в этом году — только 101,2 млн.
Прогноз
Аналитики ожидают, что в четвертом квартале 2025 года рост продолжится благодаря сезонным скидкам и высокому спросу на новые модели. При этом дальнейшая динамика рынка будет в значительной степени зависеть от глобальной экономической ситуации и темпов развития технологий.
