IDC: незважаючи на торговельну війну, ринок смартфонів зростає16.10.25
Аналітична компанія IDC опублікувала новий звіт про стан світового ринку смартфонів, згідно з яким галузь продовжує демонструвати впевнене зростання, незважаючи на торгові обмеження та підвищення тарифів. У третьому кварталі 2025 року постачання смартфонів збільшилося на 2,6% рік до року, досягнувши 322,7 млн. пристроїв.
Фахівці пояснюють позитивну динаміку рядом факторів – зокрема покращенням автономності, інтеграцією штучного інтелекту в мобільні рішення, а також розвитком нових форм-факторів, таких як складні та ультратонкі смартфони.
Лідери ринку
Найбільше зростання продемонструвала Samsung, яка зміцнила свої позиції з часткою 19% і постачанням близько 61,4 млн смартфонів – на 3,7 млн більше, ніж минулого. Компанія зуміла збільшити продаж не лише серед бюджетних моделей, але й у преміальному сегменті завдяки успіху Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7.
Apple також зафіксувала рекордні результати – 58,6 млн проданих пристроїв, що стало найуспішнішим кварталом в історії компанії. Основний сплеск попиту традиційно припав на вересень, коли стартував продаж iPhone 17, хоча через обмежену логістику частина поставок переносилася. Експерти прогнозують, що святковий четвертий квартал збереже високі показники, але подальше зростання може сповільнитися. У 2026 році Apple, за чутками, планує змінити цикл запусків і презентувати нові моделі в першій половині року.
Xiaomi показала помірне, але стабільне зростання – з часткою 13,5% компанія поставила близько 42,8 млн смартфонів. Основні успіхи пов’язані з поверненням на ринки Європи та Латинської Америки, а також з активним просуванням флагманської лінійки Xiaomi 17, яка очікується у четвертому кварталі.
Transsion, відома завдяки брендам Infinix та Tecno, збільшила свою частку до 9%, що становить близько 3,5 млн нових пристроїв у річному прирості. Попит на смартфони компанії залишається високим переважно в Африці та Південно-Східній Азії.
П’ятірку лідерів замикає Vivo, яка також зафіксувала впевнене зростання продажів. У той же час, менші виробники поступово втрачають ринкові позиції: якщо торік їхня сукупна частка становила 104,5 млн. пристроїв, то цього року — лише 101,2 млн. дол.
Прогноз
Аналітики очікують, що у четвертому кварталі 2025 року зростання продовжиться завдяки сезонним знижкам та високому попиту на нові моделі. При цьому подальша динаміка ринку значною мірою залежатиме від глобальної економічної ситуації та темпів розвитку технологій.
