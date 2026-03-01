   

HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК

01.03.26

HP Envy 32 All-in-One

 

HP сообщила о резком росте доли оперативной памяти в себестоимости персональных компьютеров. По словам финансового директора компании Карен Паркхилл, если в прошлом году затраты на память и накопители составляли 15–18% от общей стоимости компонентов, то теперь показатель приблизился к 35%.

 

Речь идет о совокупных расходах на оперативную память и системы хранения данных. Рост почти в два раза за год стал одним из самых заметных изменений в структуре затрат производителя ПК.

 

Дефицит на фоне бума ИИ и дата-центров

 

Основной причиной подорожания в компании называют всплеск спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Активное строительство дата-центров и масштабные ИИ-проекты усилили конкуренцию за поставки памяти. При ограниченном предложении это привело к дефициту и росту цен.

 

В HP подтвердили, что частично компенсируют увеличение затрат повышением цен на персональные компьютеры. Ранее о возможном подорожании электроники из-за нехватки памяти предупреждала и Samsung.

 

Попытка стабилизации и рост сегмента ПК для ИИ

 

Исполняющий обязанности генерального директора HP Брюс Бруссар сообщил, что компания диверсифицирует цепочки поставок и расширяет закупки по более выгодным контрактам. Параллельно в HP рассчитывают на постепенную стабилизацию рынка компонентов.

 

При этом производитель фиксирует рост спроса на ПК с поддержкой ИИ-функций. По данным компании, такие устройства уже формируют около 35% продаж.

 

Дефицит, по оценке HP, затрагивает не только память. Ограничения поставок также ощущаются в сегменте графических процессоров, которые критически важны для систем, ориентированных на задачи искусственного интеллекта.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
923
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

23.02.26
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
views
38
comments 0
Oppo Reno15

Смартфон Oppo Reno15 делает ставку на дизайн, качественный дисплей, универсальные камеры и хорошую автономность. Расскажем подробнее

23.02.26 | 05.48
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
17.02.26 | 22.00
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
01.03.26 | 16.52
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК    
HP Envy 32 All-in-One

Если в 20252 году затраты на память и накопители составляли 15–18% от общей стоимости компонентов, то теперь показатель приблизился к 35%.

01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике  
SpaceX Starlink V3

SpaceX готовится к запуску глобального мобильного сервиса Starlink Mobile с поддержкой 5G. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила вывод на орбиту до 15 000 спутников формата direct-to-cell (D2C)

01.03.26 | 16.52
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
01.03.26 | 09.12
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
28.02.26 | 15.43
Исследование: Искусственный интеллект в 95% симуляций использует ядерное оружие
28.02.26 | 08.09
Ноутбук Asus ProArt GoPro Edition для фанатов экшн камер начали продавать в Украине
27.02.26 | 18.39
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
27.02.26 | 16.09
Micron выпустила 3 ​​ГБ чипы памяти GDDR7
27.02.26 | 13.08
Купить Samsung Galaxy S26 в Украине можно будет дешевле в версии 512 ГБ
27.02.26 | 10.04
Chery представила дизельный plug-in гибрид
27.02.26 | 07.07
Samsung Galaxy Buds4 и Buds4 Pro — стало больше интеграции с экосистемой Galaxy
26.02.26 | 18.50
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
26.02.26 | 16.17
Hyundai добавит покемонов в свои авто
26.02.26 | 13.22
Xiaomi Tag — более доступный трекер, который совместим с Apple и Google
26.02.26 | 11.26
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
26.02.26 | 10.07
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе
26.02.26 | 07.10
Blizzard выпустит мобильную Overwatch