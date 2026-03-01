HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК

HP сообщила о резком росте доли оперативной памяти в себестоимости персональных компьютеров. По словам финансового директора компании Карен Паркхилл, если в прошлом году затраты на память и накопители составляли 15–18% от общей стоимости компонентов, то теперь показатель приблизился к 35%.

Речь идет о совокупных расходах на оперативную память и системы хранения данных. Рост почти в два раза за год стал одним из самых заметных изменений в структуре затрат производителя ПК.

Дефицит на фоне бума ИИ и дата-центров

Основной причиной подорожания в компании называют всплеск спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Активное строительство дата-центров и масштабные ИИ-проекты усилили конкуренцию за поставки памяти. При ограниченном предложении это привело к дефициту и росту цен.

В HP подтвердили, что частично компенсируют увеличение затрат повышением цен на персональные компьютеры. Ранее о возможном подорожании электроники из-за нехватки памяти предупреждала и Samsung.

Попытка стабилизации и рост сегмента ПК для ИИ

Исполняющий обязанности генерального директора HP Брюс Бруссар сообщил, что компания диверсифицирует цепочки поставок и расширяет закупки по более выгодным контрактам. Параллельно в HP рассчитывают на постепенную стабилизацию рынка компонентов.

При этом производитель фиксирует рост спроса на ПК с поддержкой ИИ-функций. По данным компании, такие устройства уже формируют около 35% продаж.

Дефицит, по оценке HP, затрагивает не только память. Ограничения поставок также ощущаются в сегменте графических процессоров, которые критически важны для систем, ориентированных на задачи искусственного интеллекта.