HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК    

HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК01.03.26
HP повідомила про різке зростання частки оперативної пам’яті в собівартості персональних комп’ютерів. За словами фінансового директора компанії Карен Паркхілл, якщо минулого року витрати на пам’ять та накопичувачі становили 15–18% від загальної вартості компонентів, то тепер показник наблизився до 35%.
Йдеться про сукупні витрати на оперативну пам’ять та системи зберігання даних. Зростання майже вдвічі за рік стало одним із найпомітніших змін у структурі витрат виробника ПК.
Дефіцит на тлі буму ШІ та дата-центрів
Основною причиною подорожчання компанії називають сплеск попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Активне будівництво дата-центрів та масштабні ШІ-проекти посилили конкуренцію за постачання пам’яті. При обмеженій пропозиції це призвело до дефіциту та зростання цін.
HP підтвердили, що частково компенсують збільшення витрат підвищенням цін на персональні комп’ютери. Раніше про можливе подорожчання електроніки через нестачу пам’яті попереджала і Samsung.
Спроба стабілізації та зростання сегмента ПК для ШІ
Виконувач обов’язків генерального директора HP Брюс Бруссар повідомив, що компанія диверсифікує ланцюжки поставок і розширює закупівлі за вигіднішими контрактами. Паралельно HP розраховують на поступову стабілізацію ринку компонентів.
При цьому виробник фіксує зростання попиту на ПК із підтримкою ШІ-функцій. За даними компанії, такі пристрої вже формують близько 35% продажу.
Дефіцит, за оцінкою HP, зачіпає не лише пам’ять. Обмеження поставок також відчуваються в сегменті графічних процесорів, які є критично важливими для систем, орієнтованих на завдання штучного інтелекту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Смартфон Oppo Reno15 робить ставку на дизайн, якісний дисплей, універсальні камери та гарну автономність. Розкажемо докладніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК HP бізнес накопичувач оперативна пам'ять
Якщо в 20252 витрати на пам’ять і накопичувачі становили 15-18% від загальної вартості компонентів, то тепер показник наблизився до 35%.
Starlink Mobile 5G забезпечить швидкість підключення 150 Мбіт/с навіть в Арктиці SpaceX інтернет
SpaceX готується до запуску глобального мобільного сервісу Starlink Mobile із підтримкою 5G. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила виведення на орбіту до 15 000 супутників формату direct-to-cell (D2C)
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК
Хто сьогодні створює справді сильні бізнес-сайти: добірка студій
Garmin випустила велике оновлення для 5 смарт годинників
Micron випустила 3 ГБ чіпи пам’яті GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Навушники Oppo Enco Air 5 Pro мають захист IP55 та ціну $50
Hyundai додасть покемонів у свої авто
Xiaomi Tag – більш доступний трекер, який сумісний з Apple та Google
Представлені смартфони Samsung Galaxy S26: багато штучного інтелекту, не надто багато проривів
Toyota RAV4 2026: 329 к.с. та 150 км запасу ходу на електромоторі