HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК

HP повідомила про різке зростання частки оперативної пам’яті в собівартості персональних комп’ютерів. За словами фінансового директора компанії Карен Паркхілл, якщо минулого року витрати на пам’ять та накопичувачі становили 15–18% від загальної вартості компонентів, то тепер показник наблизився до 35%.

Йдеться про сукупні витрати на оперативну пам’ять та системи зберігання даних. Зростання майже вдвічі за рік стало одним із найпомітніших змін у структурі витрат виробника ПК.

Дефіцит на тлі буму ШІ та дата-центрів

Основною причиною подорожчання компанії називають сплеск попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Активне будівництво дата-центрів та масштабні ШІ-проекти посилили конкуренцію за постачання пам’яті. При обмеженій пропозиції це призвело до дефіциту та зростання цін.

HP підтвердили, що частково компенсують збільшення витрат підвищенням цін на персональні комп’ютери. Раніше про можливе подорожчання електроніки через нестачу пам’яті попереджала і Samsung.

Спроба стабілізації та зростання сегмента ПК для ШІ

Виконувач обов’язків генерального директора HP Брюс Бруссар повідомив, що компанія диверсифікує ланцюжки поставок і розширює закупівлі за вигіднішими контрактами. Паралельно HP розраховують на поступову стабілізацію ринку компонентів.

При цьому виробник фіксує зростання попиту на ПК із підтримкою ШІ-функцій. За даними компанії, такі пристрої вже формують близько 35% продажу.

Дефіцит, за оцінкою HP, зачіпає не лише пам’ять. Обмеження поставок також відчуваються в сегменті графічних процесорів, які є критично важливими для систем, орієнтованих на завдання штучного інтелекту.