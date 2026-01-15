HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026

На выставке CES 2026 компания HP объявила о полном пересмотре своего потребительского портфолио. Производитель сообщил о переходе к новой концепции, ориентированной на «опыт, готовый к увлечениям», сделав акцент на искусственном интеллекте и повседневной профессиональной продуктивности. В рамках презентации HP показала обновлённые линейки OmniBook, OmniStudio и Chromebook, которые, по замыслу компании, должны соответствовать различным сценариям использования — от учёбы и работы до творчества и развлечений.

Универсальные сценарии использования как основа стратегии

По словам старшего вице-президента и главы подразделения Consumer Personal Systems HP Семюэля Чанга, современные пользователи задействуют персональные компьютеры в значительно большем количестве ролей, чем раньше. Он отметил, что один и тот же человек может в течение дня быть студентом, предпринимателем или фрилансером, и всем этим сценариям требуется техника, способная адаптироваться к меняющимся задачам. Новые линейки OmniBook, OmniStudio и Chromebook, как заявляет компания, формируют самое широкое предложение ПК в истории HP и ориентированы на интенсивные рабочие нагрузки и творческую деятельность.

OmniBook Ultra 14 как флагман новой линейки

Центральным анонсом обновлённого портфолио стал ноутбук HP OmniBook Ultra 14. Компания называет его самым тонким потребительским ноутбуком с максимальной производительностью в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Устройство предлагается в конфигурации на базе платформы Snapdragon X2 Elite с нейронным процессором мощностью 85 TOPS, рассчитанной на ускоренную работу ИИ-приложений и автоматизацию рабочих процессов, а также в версии с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, ориентированной на задачи с повышенными требованиями к графике.

Дизайн, дисплей и эргономика

По сравнению с предыдущим поколением OmniBook Ultra 14 стал заметно легче и тоньше, а также оказался компактнее актуального MacBook Air с диагональю 13 дюймов. Ноутбук оснащён OLED-дисплеем с разрешением 3K и получил функцию контроля осанки, которая анализирует положение пользователя перед экраном и подаёт уведомления при неправильном наклоне головы или сутулости. Кроме того, устройство прошло серию испытаний по стандарту MIL-STD-810, включающую проверки на падения, удары и работу при экстремальных температурах. Продажи модели стартуют в январе, а начальная цена составляет 1549,99 доллара.

Моноблок OmniStudio X 27 для домашнего офиса

Для пользователей, работающих из дома, HP представила моноблочный компьютер OmniStudio X 27 All-in-One. Он стал первым в своём классе устройством с панелью Neo:LED, обеспечивающей двойное стопроцентное покрытие цветовых пространств. В основе системы лежит процессор Intel Core Ultra 7 с поддержкой Intel AI Boost, а в качестве опции предлагается дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 5050.

Интеграция устройств и видеосвязь

OmniStudio X 27 поддерживает технологию Thunderbolt Share, которая позволяет подключать ноутбук к моноблоку для совместного использования камеры, периферии и быстрого обмена файлами. Дополнительная функция Surface View даёт возможность наклонять камеру таким образом, чтобы показывать собеседникам эскизы или заметки на столе во время видеозвонков. Предзаказы на эту модель открываются уже на этой неделе, стартовая цена составляет 1499,99 доллара, а более компактная версия OmniStudio X 24 появится весной по цене от 599,99 доллара.

Обновление линеек OmniBook и Chromebook

Одновременно с флагманскими устройствами HP объявила о структурировании всей линейки ноутбуков OmniBook по сериям, ориентированным на разные категории пользователей. Обновления также коснулись Chromebook Plus, включая модели x360 14 и Chromebook Plus 14, которые получили дисплеи с разрешением 2K, усиленную защиту корпуса от повреждений и расширенную интеграцию с сервисами Google AI.

Программная экосистема и сроки выхода

Все новые компьютеры HP будут поставляться с цифровым хабом Digital Passport, менеджером паролей HP Omni+ и стриминговым сервисом HP TV+. Выход большинства моделей запланирован на февраль, при этом точные цены на часть устройств компания пообещала раскрыть позднее. Обновлённое портфолио HP, представленное на CES 2026, демонстрирует стремление бренда адаптировать персональные компьютеры под гибридные сценарии использования, где искусственный интеллект становится не отдельной функцией, а базовой составляющей повседневной работы.