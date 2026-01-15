HP OmniBook, OmniStudio X та Chromebook представлені на CES 2026

На виставці CES 2026 компанія HP оголосила про повний перегляд свого споживчого портфоліо. Виробник повідомив про перехід до нової концепції, орієнтованої на «досвід, готовий до захоплень», наголосивши на штучному інтелекті та повсякденній професійній продуктивності. У рамках презентації HP показала оновлені лінійки OmniBook, OmniStudio та Chromebook, які, за задумом компанії, повинні відповідати різним сценаріям використання – від навчання та роботи до творчості та розваг.

Універсальні сценарії використання як основа стратегії

За словами старшого віце-президента та голови підрозділу Consumer Personal Systems HP Семюеля Чанга, сучасні користувачі задіяють персональні комп’ютери у значно більшій кількості ролей, ніж раніше. Він зазначив, що одна і та сама людина може протягом дня бути студентом, підприємцем або фрілансером, і всім цим сценаріям потрібна техніка, здатна адаптуватися до змінних завдань. Нові лінійки OmniBook, OmniStudio та Chromebook, як заявляє компанія, формують найширшу пропозицію ПК в історії HP та орієнтовані на інтенсивні робочі навантаження та творчу діяльність.

OmniBook Ultra 14 як флагман нової лінійки

Центральним анонсом оновленого портфоліо став ноутбук HP OmniBook Ultra 14. Компанія називає його найтоншим споживацьким ноутбуком з максимальною продуктивністю у завданнях, пов’язаних із штучним інтелектом. Пристрій пропонується у конфігурації на базі платформи Snapdragon X2 Elite з нейронним процесором потужністю 85 TOPS, розрахованої на прискорену роботу ІІ-додатків та автоматизацію робочих процесів, а також у версії з процесорами Intel Core Ultra нового покоління, орієнтованої на завдання з підвищеними вимогами до графіки.

Дизайн, дисплей та ергономіка

У порівнянні з попереднім поколінням OmniBook Ultra 14 став помітно легшим і тоншим, а також виявився компактнішим за актуальний MacBook Air з діагоналлю 13 дюймів. Ноутбук оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3K та отримав функцію контролю постави, яка аналізує положення користувача перед екраном та подає повідомлення при неправильному нахилі голови або сутулості. Крім того, пристрій пройшов серію випробувань за стандартом MIL-STD-810, що включає перевірки падіння, удари і роботу при екстремальних температурах. Продажі моделі стартують у січні, а початкова ціна становить 1549,99 доларів.

Моноблок OmniStudio X 27 для домашнього офісу

Для користувачів, що працюють із дому, HP представила моноблочний комп’ютер OmniStudio X 27 All-in-One. Він став першим у своєму класі пристроєм з панеллю Neo: LED, що забезпечує подвійне стовідсоткове покриття колірних просторів. В основі системи лежить процесор Intel Core Ultra 7 з підтримкою Intel AI Boost, а як опція пропонується дискретна графіка NVIDIA GeForce RTX 5050.

Інтеграція пристроїв та відеозв’язок

OmniStudio X 27 підтримує технологію Thunderbolt Share, яка дозволяє підключати ноутбук до моноблоку для спільного використання камери, периферії та швидкого обміну файлами. Додаткова функція Surface View дозволяє нахиляти камеру таким чином, щоб показувати співрозмовникам ескізи або нотатки на столі під час відеодзвінків. Замовлення на цю модель відкриваються вже цього тижня, стартова ціна складає 1499,99 долара, а компактніша версія OmniStudio X 24 з’явиться навесні за ціною від 599,99 долара.

Оновлення лінійок OmniBook та Chromebook

Одночасно з флагманськими пристроями HP оголосила про структурування всієї лінійки ноутбуків OmniBook за серіями, орієнтованими на різні категорії користувачів. Оновлення також торкнулися Chromebook Plus, включаючи моделі x360 14 та Chromebook Plus 14, які отримали дисплеї з роздільною здатністю 2K, посилений захист корпусу від пошкоджень та розширену інтеграцію з сервісами Google AI.

Програмна екосистема та терміни виходу

Всі нові комп’ютери HP поставлятимуться з цифровим хабом Digital Passport, менеджером паролів HP Omni+ та стрімінговим сервісом HP TV+. Вихід більшості моделей запланований на лютий, причому точні ціни на частину пристроїв компанія пообіцяла розкрити пізніше. Оновлене портфоліо HP, представлене на CES 2026, демонструє прагнення бренду адаптувати персональні комп’ютери під гібридні сценарії використання, де штучний інтелект стає не окремою функцією, а базовою повсякденною роботою.