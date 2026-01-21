  

Honor Watch GS 5 — смарт часы, которые предупредят о риске заболеваний сердца

21.01.26

Honor Watch GS 5

 

Компания Honor анонсировала Watch GS 5 — обновлённую версию своих защищённых смарт-часов. Новая модель ориентирована на пользователей, для которых важны функции контроля здоровья, удобство повседневного ношения и длительная автономная работа.

 

Дизайн и эргономика

 

Honor Watch GS 5 сохранили характерный для линейки GS круглый дизайн, однако корпус стал заметно компактнее. Толщина часов составляет 9,9 мм, а вес — 26 граммов, благодаря чему устройство подходит для постоянного ношения, в том числе в течение всего дня и ночи.

 

Функции мониторинга здоровья

 

Ключевым обновлением стала расширенная система контроля состояния сердца. Honor сообщает о внедрении инструмента скрининга риска внезапной остановки сердца, который анализирует показатели сердечного ритма и оценивает возможные угрозы. Производитель отмечает, что подобное решение ранее не применялось в индустрии. Дополнительно часы предлагают систему оценки рисков для сердечно-сосудистой системы.

 

Одним из заметных параметров модели стала автономность. В режиме подключения по Bluetooth Honor Watch GS 5 способны работать до 23 дней без подзарядки, что выделяет устройство среди смарт-часов этого класса.

 

Часы также поддерживают стандартный набор умных функций, включая интеллектуальные напоминания о перелётах, поездках на скоростных поездах и заказанных такси.

 

Цена

 

Предзаказы на Honor Watch GS 5 стартуют 19 января, на первом этапе — пока только в Китае. С учётом популярности серии GS, выход модели на международные рынки в дальнейшем выглядит вполне вероятным.


