Honor Watch GS 5 — смарт часы, которые предупредят о риске заболеваний сердца   

Honor Watch GS 5 — смарт часы, которые предупредят о риске заболеваний сердца21.01.26
Компания Honor анонсировала Watch GS 5 — обновлённую версию своих защищённых смарт-часов. Новая модель ориентирована на пользователей, для которых важны функции контроля здоровья, удобство повседневного ношения и длительная автономная работа.
Дизайн и эргономика
Honor Watch GS 5 сохранили характерный для линейки GS круглый дизайн, однако корпус стал заметно компактнее. Толщина часов составляет 9,9 мм, а вес — 26 граммов, благодаря чему устройство подходит для постоянного ношения, в том числе в течение всего дня и ночи.
Функции мониторинга здоровья
Ключевым обновлением стала расширенная система контроля состояния сердца. Honor сообщает о внедрении инструмента скрининга риска внезапной остановки сердца, который анализирует показатели сердечного ритма и оценивает возможные угрозы. Производитель отмечает, что подобное решение ранее не применялось в индустрии. Дополнительно часы предлагают систему оценки рисков для сердечно-сосудистой системы.
Одним из заметных параметров модели стала автономность. В режиме подключения по Bluetooth Honor Watch GS 5 способны работать до 23 дней без подзарядки, что выделяет устройство среди смарт-часов этого класса.
Часы также поддерживают стандартный набор умных функций, включая интеллектуальные напоминания о перелётах, поездках на скоростных поездах и заказанных такси.
Цена
Предзаказы на Honor Watch GS 5 стартуют 19 января, на первом этапе — пока только в Китае. С учётом популярности серии GS, выход модели на международные рынки в дальнейшем выглядит вполне вероятным.
