Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця   

Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця21.01.26
Компанія Honor анонсувала Watch GS 5 — оновлену версію свого захищеного смарт-годинника. Нова модель орієнтована на користувачів, для яких важливими є функції контролю здоров’я, зручність повсякденного носіння та тривала автономна робота.
Дизайн та ергономіка
Honor Watch GS 5 зберегли характерний для лінійки GS круглий дизайн, проте корпус став помітно компактнішим. Товщина годинника складає 9,9 мм, а вага — 26 грамів, завдяки чому пристрій підходить для постійного носіння, у тому числі протягом усього дня та ночі.
Функції моніторингу здоров’я
Ключовим оновленням стала розширена система контролю за станом серця. Honor повідомляє про впровадження інструменту скринінгу ризику раптової зупинки серця, що аналізує показники серцевого ритму та оцінює можливі загрози. Виробник зазначає, що подібне рішення раніше не застосовувалося в промисловості. Додатково годинник пропонує систему оцінки ризиків для серцево-судинної системи.
Одним із помітних параметрів моделі стала автономність. У режимі підключення Bluetooth Honor Watch GS 5 здатні працювати до 23 днів без підзарядки, що виділяє пристрій серед смарт-годин цього класу.
Годинник також підтримує стандартний набір розумних функцій, включаючи інтелектуальні нагадування про перельоти, поїздки на швидкісних поїздах і замовлені таксі.
Ціна
Замовлення на Honor Watch GS 5 стартують 19 січня, на першому етапі – поки що тільки в Китаї. З урахуванням популярності серії GS, вихід моделі на міжнародні ринки надалі виглядає цілком ймовірним.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця Honor носимі пристрої смарт-годинник
Honor Watch GS 5 зберегли характерний для лінійки GS круглий дизайн, проте корпус став помітно компактнішим. Товщина годинника складає 9,9 мм, а вага – 26 г.
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами відео сервіс
Сервіс збору даних про користувачів TikTok випустив окрему програму PineDrama, яка на даний момент доступна користувачам у США та Бразилії.
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL
ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами
В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону
MediaTek Dimensity 9500s та Dimensity 8500 – топові процесори для флагманських смартфонів
Продаж ПК зріс на 10 %, незважаючи на дефіцит комплектуючих.
Google Translate видаватиме кілька варіантів перекладу тексту
Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro?