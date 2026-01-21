Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця

Компанія Honor анонсувала Watch GS 5 — оновлену версію свого захищеного смарт-годинника. Нова модель орієнтована на користувачів, для яких важливими є функції контролю здоров’я, зручність повсякденного носіння та тривала автономна робота.

Дизайн та ергономіка

Honor Watch GS 5 зберегли характерний для лінійки GS круглий дизайн, проте корпус став помітно компактнішим. Товщина годинника складає 9,9 мм, а вага — 26 грамів, завдяки чому пристрій підходить для постійного носіння, у тому числі протягом усього дня та ночі.

Функції моніторингу здоров’я

Ключовим оновленням стала розширена система контролю за станом серця. Honor повідомляє про впровадження інструменту скринінгу ризику раптової зупинки серця, що аналізує показники серцевого ритму та оцінює можливі загрози. Виробник зазначає, що подібне рішення раніше не застосовувалося в промисловості. Додатково годинник пропонує систему оцінки ризиків для серцево-судинної системи.

Одним із помітних параметрів моделі стала автономність. У режимі підключення Bluetooth Honor Watch GS 5 здатні працювати до 23 днів без підзарядки, що виділяє пристрій серед смарт-годин цього класу.

Годинник також підтримує стандартний набір розумних функцій, включаючи інтелектуальні нагадування про перельоти, поїздки на швидкісних поїздах і замовлені таксі.

Ціна

Замовлення на Honor Watch GS 5 стартують 19 січня, на першому етапі – поки що тільки в Китаї. З урахуванням популярності серії GS, вихід моделі на міжнародні ринки надалі виглядає цілком ймовірним.