Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах   

Honda Base Station — концепт туристического прицепа дома на колесах24.01.26
Honda показала концепт туристического прицепа Base Station, разработанный в исследовательских центрах компании в Лос-Анджелесе и Огайо.
По своим габаритам прицеп помещается в обычный гараж или на стандартное парковочное место рядом с жилым домом. Прототип рассчитан на буксировку компактными кроссоверами, такими как Honda CR-V, а также электромобилями, включая Honda Prologue и будущий кроссовер серии Honda 0.
Honda Base Station получил модульную конструкцию со съёмными боковыми окнами и подъёмной крышей, которая обеспечивает высоту салона до 2,1 метра. Внутри предусмотрены спальные места для четырёх человек. Автономное энергоснабжение обеспечивается встроенными солнечными панелями, литий-ионной батареей и инвертором, при этом возможна и работа от внешних источников питания во время длительных стоянок.
В список аксессуаров входят кондиционер, внешний душ и индукционная плита. По словам вице-президента американского подразделения Honda R&D Джейн Накагавы (Jane Nakagawa), проект демонстрирует, каких результатов можно достичь, когда инженерам и дизайнерам дают свободу для смелых идей. Такой прицеп, по её мнению, мог бы сделать кемпинг более доступным и комфортным для семей.
