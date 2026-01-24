Honda Base Station – концепт туристичного причепа будинку на колесах

Honda показала концепт туристичного причепа Base Station, розроблений у дослідницьких центрах компанії в Лос-Анджелесі та Огайо.

За своїми габаритами причіп поміщається у звичайний гараж або на стандартне місце для паркування поряд з житловим будинком. Прототип розрахований на буксирування компактними кросоверами, такими як Honda CR-V, а також електромобілями, включаючи Honda Prologue та майбутній кросовер серії Honda 0.

Honda Base Station отримав модульну конструкцію зі знімними бічними вікнами та підйомним дахом, який забезпечує висоту салону до 2,1 метра. Усередині передбачено спальні місця для чотирьох осіб. Автономне енергопостачання забезпечується вбудованими сонячними панелями, літій-іонною батареєю та інвертором, при цьому можлива робота від зовнішніх джерел живлення під час тривалих стоянок.

До списку аксесуарів входять кондиціонер, зовнішній душ та індукційна плита. За словами віце-президента американського підрозділу Honda R&D Джейн Накагави (Jane Nakagawa), проект демонструє, яких результатів можна досягти, коли інженерам та дизайнерам дають свободу для сміливих ідей. Такий причіп, на її думку, міг би зробити кемпінг більш доступним та комфортним для сімей.