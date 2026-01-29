HMD выходит на рынок смарт часов и наушников  

HMD выходит на рынок смарт часов и наушников29.01.26
Компания HMD, известная, прежде всего, смартфонами, официально дебютировала в сегменте смартчасов. Бренд представил сразу две модели – флагманский Watch X1 и более универсальный Watch P1. Параллельно с этим HMD анонсировала и новейшую линейку беспроводных наушников Dub.
HMD Watch X1: AMOLED и защита IP68
HMD Watch X1 получил 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. Экран поддерживает Always On Display и анимированные циферблаты. Корпус часов имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, что делает модель более подходящей для активного использования.
HMD Watch P1: больший экран и универсальный формат
Модель Watch P1 оснащена 1,83-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 240х284 пикселя и яркостью до 550 нит. Защита корпуса соответствует стандарту IP67. Часы ориентированы на повседневное использование и более широкую аудиторию.
Функции здоровья, спорт и автономность
Набор сенсоров у Watch X1 и Watch P1 одинаков. Оба часа измеряют пульс и уровень SpO2, поддерживают более 700 режимов активности, отслеживают сон, уровень стресса и потраченные калории. Также доступны Bluetooth-вызовы, оповещения из приложений и управление музыкой.
Watch X1 работает до 5 дней с включенным Always On Display, Watch P1 – до 4 дней без подзарядки. Зарядка производится через фирменные магнитные зарядные устройства. Обе модели используют стандартные ремешки с креплением 22 мм.
Цвета и программная платформа
Watch X1 доступен в цветах Gray Green, Black, Gray Metallic и Silver Leather. Watch P1 предлагают в черном и серебристом исполнении. Часы работают на собственной RTOS, а управление осуществляется через приложение HMD Watch App для Android и iOS. Цены и даты старта продаж компания пока не объявила.
Серия беспроводных наушников HMD Dub
Вместе со смартчасами HMD представила шесть моделей TWS-наушников серии Dub. Флагман Dub X50 Pro оснащен Bluetooth 5.3, активным шумоподавлением (ANC), четырьмя микрофонами и автономностью до 60 часов с учетом кейса.
Характеристики и цены наушников
Dub X50 имеет схожие параметры, но без ANC и с автономностью до 70 часов. Dub S60 предлагают до 35 часов работы с поддержкой ENC, Dub P70 – до 45 часов с ANC, Dub P60 – до 30 часов, а Dub P50 – до 25 часов воспроизведения. Функции подзарядки смартфона, в отличие от Amped Buds, эти модели не имеют.
HMD сообщила, что Dub X50 будет стоить около $30 на рынке Филиппин, Dub S60 — $28, а Dub P60 — около $20.
