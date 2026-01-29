HMD виходить на ринок смарт годинників та навушників  

HMD виходить на ринок смарт годинників та навушників29.01.26
Компанія HMD, відома насамперед смартфонами, офіційно дебютувала в сегменті смартгодинників. Бренд представив відразу дві моделі – флагманський Watch X1 та більш універсальний Watch P1. Паралельно з цим HMD анонсувала і нову лінійку бездротових навушників Dub.
HMD Watch X1: AMOLED та захист IP68
HMD Watch X1 отримав 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 466х466 пікселів та піковою яскравістю 600 нит. Екран підтримує Always On Display та анімовані циферблати. Корпус годинника має захист від пилу та води за стандартом IP68, що робить модель більш придатною для активного використання.
HMD Watch P1: більший екран та універсальний формат
Модель Watch P1 оснащена 1,83-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 240х284 пікселя та яскравістю до 550 нит. Захист корпусу відповідає стандарту IP67. Годинник орієнтований на повсякденне використання та ширшу аудиторію.
Функції здоров’я, спорт та автономність
Набір сенсорів у Watch X1 та Watch P1 однаковий. Обидві години вимірюють пульс та рівень SpO2, підтримують понад 700 режимів активності, відстежують сон, рівень стресу та витрачені калорії. Також доступні Bluetooth-дзвінки, оповіщення з програм та керування музикою.
Watch X1 працює до 5 днів із включеним Always On Display, Watch P1 – до 4 днів без підзарядки. Заряджання здійснюється через фірмові магнітні зарядні пристрої. Обидві моделі використовують стандартні ремінці із кріпленням 22 мм.
Коліри та програмна платформа
Watch X1 доступний у кольорах Gray Green, Black, Gray Metallic та Silver Leather. Watch P1 пропонують у чорному та сріблястому виконанні. Годинник працює на власній RTOS, а керування здійснюється через додаток HMD Watch App для Android та iOS. Ціни та дати старту продажів компанія поки не оголосила.
Серія бездротових навушників HMD Dub
Разом зі смартгодинником HMD представила шість моделей TWS-навушників серії Dub. Флагман Dub X50 Pro оснащений Bluetooth 5.3, активним шумозаглушенням (ANC), чотирма мікрофонами та автономністю до 60 годин з урахуванням кейсу.
Характеристики та ціни навушників
Dub X50 має схожі параметри, але без ANC та з автономністю до 70 годин. Dub S60 пропонують до 35 годин роботи з підтримкою ENC, Dub P70 – до 45 годин з ANC, Dub P60 – до 30 годин, а Dub P50 – до 25 годин відтворення. Функції підзарядки смартфона, на відміну Amped Buds, ці моделі не мають.
HMD повідомила, що Dub X50 коштуватиме близько $30 на ринку Філіппін, Dub S60 – $28, а Dub P60 – близько $20.
