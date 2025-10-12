HMD Touch 4G — гибридный телефон всего за $4512.10.25
Компания HMD Global официально представила ультракомпактный телефон Touch 4G — устройство, которое объединяет черты классических мобильных аппаратов и современных смартфонов.
HMD позиционирует Touch 4G как «гибридный телефон» — он не является полноценным смартфоном, но и не относится к традиционным кнопочным моделям. Это решение для тех, кто ищет компактный, надёжный и автономный гаджет для связи без избыточных функций и по максимально доступной цене.
Новинка получила 3,2-дюймовый сенсорный LCD-дисплей с разрешением 640×480 пикселей, захисне скло формату 2.5D и физическую кнопку «Домой». Внешне устройство напоминает легендарную Nokia Lumia 1020.
Оснащение HMD Touch 4G
Телефон работает на платформе RTOS Touch, поддерживает облачные приложения и видеозвонки через фирменный сервис Express Chat, совместимый с Android и iOS.
Несмотря на крайне скромные характеристики — чип Unisoc T127, 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной, — гаджет предлагает базовые коммуникационные функции:
- поддержка 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS;
- возможность использовать устройство как точку доступа;
- две камеры — основная на 2 Мп со вспышкой и фронтальная на 0,3 Мп.
Среди прочего: порт USB-C, аудиоразъём 3,5 мм, защита IP52 от пыли и влаги и аккумулятор 1950 мА·ч, обеспечивающий до 30 часов работы без подзарядки. Вес телефона — всего 100 граммов, цвета корпуса — чёрный и синий.
Продажи HMD Touch 4G стартовали в Индии по цене около $45 (в пересчёте с рупий). В комплект входят зарядное устройство, кабель, чехол и документация.
Touch 4G можно рассматривать как возвращение к простоте и автономности, але в сучасному форм-факторі з підтримкою базових онлайн-функцій.
