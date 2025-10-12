HMD Touch 4G – гібридний телефон лише за $45

Компанія HMD Global офіційно представила ультракомпактний телефон Touch 4G – пристрій, який поєднує риси класичних мобільних апаратів та сучасних смартфонів.

HMD позиціонує Touch 4G як «гібридний телефон» — він не є повноцінним смартфоном, але й не відноситься до традиційних кнопкових моделей. Це рішення для тих, хто шукає компактний, надійний та автономний гаджет для зв’язку без надмірних функцій та за максимально доступною ціною.

Новинка отримала 3,2-дюймовий сенсорний LCD-дисплей з роздільною здатністю 640×480 пікселів, захисне скло формату 2.5D та фізичну кнопку «Додому». Зовні пристрій нагадує легендарну Nokia Lumia 1020.

Обладнання HMD Touch 4G

Телефон працює на платформі RTOS Touch, підтримує хмарні програми та відеодзвінки через фірмовий сервіс Express Chat, сумісний з Android та iOS.

Не дивлячись на вкрай скромні характеристики – чіп Unisoc T127, 64 МБ оперативної пам’яті і 128 МБ вбудованої, – гаджет пропонує базові комунікаційні функції:

підтримка 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 та GPS;

можливість використовувати пристрій як точку доступу;

дві камери – основна на 2 Мп зі спалахом і фронтальна на 0,3 Мп.

Серед іншого: порт USB-C, аудіороз’єм 3,5 мм, захист IP52 від пилу та вологи та акумулятор 1950 мА·год, що забезпечує до 30 годин роботи без підзарядки. Вага телефону – всього 100 грамів, кольори корпусу – чорний та синій.

Продаж HMD Touch 4G стартував в Індії за ціною близько $45 (у перерахунку з рупій). В комплект входять зарядний пристрій, кабель, чохол та документація.

Touch 4G можна розглядати як повернення до простоти та автономності, але у сучасному форм-факторі з підтримкою базових онлайн-функцій.